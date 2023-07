Romina Uhrig reveló que pensó en demandar a LAM

La exparticipante de Gran Hermano estuvo presente en Polémica en el Bar y se despachó con duras críticas contra el programa de Ángel De Brito.

La exdiputada y exparticipante de Gran Hermano Romina Uhrig participó de Polémica en el Bar y contó por qué dejó plantada la producción de LAM para irse como panelista a Bendita. Se mostró enemistada con Ángel de Brito. Uhrig reveló que pensó en demandar al programa que conduce el periodista, pero que prefirió no avanzar con ninguna demanda porque “es creyente” y cree en la justicia divina. Según la mediática, el conductor y las angelitas “dijeron muchas mentiras” y expresó: “Soy una persona que no soy de guardar rencor ni nada. Sé que todas las cosas que dijeron fueron muy feas y ninguna cierta. Todas las cosas que hablan perjudican y hacen mucho daño”. Y avanzó con su crítica: “Me acusaron de muchas cosas y afirmaron cosas que son terribles. Decían que me hacía la pobre, que yo era la chorra. 'Dipuchorra' me han dicho. Cosas muy feas. Muy feas”. En tanto, detalló que el día que ella no fue y estaba invitada, desde la producción de LAM le volvieron a insistir para que fuera. “Ya tenía agenda y no pude ir. Igualmente no quería ir, es la realidad, porque no me sentía bien”, comentó. Flavio Mendoza, otro de los panelistas opinó: “Si me dicen algo que no soy te salto al cuello”, aseguró. “Te entiendo lo que me decís porque un montón (de personas) me lo dijeron. Mi abogado me ha dicho y lo dejé, lo dejé, lo dejé”, reflexionó. “¿Pensabas demandar a alguien de LAM?”, le preguntó el bailarín. “En realidad por todo lo que pasó y las cosas que dijeron, estuve a punto, pero después dije ‘no voy a actuar así'. La Justicia tira para el lado que le conviene yo soy creyente y creo que la Justicia de Dios es la más fuerte”, remató con dureza la mediática.