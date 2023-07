Cande Tinelli a corazón abierto: el motivo de sus múltiples tatuajes

La hija de Marcelo Tinelli habló de su intimidad y se sinceró respecto a su decisión de tatuarse todo el cuerpo.

Cande Tinelli se mostró más vulnerable que nunca en una profunda entrevista que mantuvo con Julio Leiva para Caja Negra. Allí, la mediática habló del peso que supone ser hija de Marcelo y de la lucha contra la bulimia y la anorexia. “Yo creo que me daba vergüenza que nombren mi apellido porque sentía todo ese peso de ser ‘privilegiada’. Con el tema económico también: tuve la suerte de no tener problemas en ese sentido y de poder vivir bien, pero uno a veces se castiga como si eso fuera algo malo”, reflexionó. Lelé también detalló el profundo motivo detrás de su decisión de taparse todo el cuerpo con tatuajes, aunque en las últimas semanas se estuvo borrando algunos. “La realidad es que lo del tatuaje en sí fue como un proyecto, una decisión. Mi idea era siempre pasar desapercibida porque soy tímida y por eso me tapé el cuerpo entero. Después, uno en terapia va viendo el por qué de estas decisiones”, comentó Cande, sincera. Y amplió: “Mirá lo que es el inconsciente, que antes de darme cuenta que lo hacía por eso específicamente, me tatué todo el cuerpo para ocultarme”.