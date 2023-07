Spotify aumentó sus precios: ¿cuánto vale cada plan?

El servicio de música le comunicó a los usuarios que a partir de agosto se verá reflejado un incremento en los valores de las suscripciones.

En las últimas horas, Spotify le comunicó a sus suscriptores que habrá un aumento en el precio de sus planes a partir del mes agosto, tanto familiares como individuales. El servicio de música digital informó a sus abonados que los nuevos valores regirán se aplicarán en varios países, incluida Argentina. La decisión se da en medio de la "continúa inversión y las innovaciones de la compañía", según explicaron, y es el primer aumento en su cuadro tarifario puesto que, desde su lanzamiento en 2008, mantuvo sus precios a nivel mundial. La suba se aplicará no sólo en la Argentina, sino también en otros 49 países. Entre ellos Estados Unidos, mercado principal, México, Chile, Colombia, Canadá y España. El aumento del servicio individual es de u$s 1, mientras que el resto aumentará de manera proporcional. "Estas actualizaciones nos ayudarán a seguir ofreciendo valor a los fans y artistas de nuestra plataforma", aseguraron desde la compañía. Los precios para los planes Premium son los siguientes: Individual: u$s 10,99 / $ 599,00 pesos argentinos + IVA Dúo: u$s 14,99 / $ 799,00 pesos argentinos + IVA Familiar: u$s 16,99/ $ 999,00 pesos argentinos + IVA Estudiante: u$s 5,99 / $ 329,00 pesos argentinos + IVA