Gastó fortuna para el cumple de su hijo y faltaron casi todos los invitados

Una usuaria de Twitter contó la frustrante experiencia con el festejo del cumpleaños de su hijo, al cual sólo asistieron 4 nenes de 14 confirmados. El relato se hizo viral y muchos usuarios compartieron experiencias similares.

Una usuaria de Twitter compartió su frustración y bronca al contar en un tuit la experiencia de festejarle el cumpleaños a su pequeño hijo. Según contó la mujer, organizó todo el festejo e incluso alquiló un salón de fiestas infantiles, sin embargo, sólo asistieron menos de la cantidad de invitados, a pesar de que todos los participantes habían confirmado su asistencia a la fiesta.

Resulta ser que la usuaria de Twitter “@ForBitchingOnly” contó en el tuit que festejó el cumpleaños número cuatro de su hijo en un salón de fiestas infantiles, el cual, según la mujer, salió 22 mil pesos el alquiler. “Les pregunto a los del jardín (son 14) y me confirman todos, alquilo salón, compro de todo, me rompo el cu**: mandan a cuatro nenes.”, escribió la madre del niño. “La tristeza es total.”, agregó la autora del tuit.

En otro tuit aparte, la usuaria aclaró que dada la cantidad de respuestas que recibió por parte de los demás usuarios, a ella no le molestaba que no hayan asistido los invitados en su totalidad, ya que afirmó que desconocía “la realidad de cada familia”. “Lo que me molesta es que confirmen y no vengan. Por cinco nenes lo hacía en mi casa.”, sostuvo la mujer.

Además, la usuaria compartió un video de pocos segundos en donde se ve una gran mesa dulce con la torta y otras comidas. En la misma mesa, se ven todas las bolsitas con souvenirs que había preparado para los infantes que iban a asistir al cumpleaños de su hijo, pero que al final terminó quedándose con más de la mitad de los regalos. “Acá pueden observar parte de las cosas que me estoy metiendo en el ano, de a una por vez.”, comentó la usuaria con un malestar evidente.

Ante las reiteradas consultas por parte de los demás usuarios, la mujer aclaró que de todas formas el nene “la pasó re bien” y que incluso cuando ya se habían ido los pocos invitados y los familiares estaban terminando de recoger las cosas del salón, el niño seguía festejando por su cuenta.