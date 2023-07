Whoopi Goldberg: “Barbie no tiene genitales, así que no hay sexo de por medio”

La actriz explicó por qué no hay que tener miedo a la película de Margot Robbie y dijo que "¡es una película de muñecas!".

Teniendo en cuenta la ola de calor que estamos sufriendo, viene bien que algunas personas se pasen el día llorando por el éxito de 'Barbie' (así, al menos, se riegan las plantas). A gente como Whoopi Goldberg, desde luego, le parece muy graciosa la gran ofensa que está despertando en algunos una película que no tiene ni siquiera una escena de sexo.

"¡Es una película de muñecas!"



Entre las cosas más absurdas que ha hecho Elon Musk últimamente (aparte de cambiar el logo de Twitter por el de una página porno), está la de unirse al corrillo de gente que clama en redes su ardiente oposición a 'Barbie' porque dicen mucho la palabra patriarcado.

Según contó en una entrevista reciente, a la actriz Whoopi Goldberg le parece sorprendente (a la par que absurdo) ese enfado del sector conservador de la población, cuando ni siquiera pueden usar la excusa del sexo para atacarla porque brilla por su ausencia:

"¡Es una película sobre una muñeca! Pensaba que eso os pondría contentos. (Barbie) no tiene genitales, así que no hay sexo de por medio. Ken tampoco, así que no puede... ¡Es una película de muñecas! Las niñas ya saben que es colorida y que es Barbie".

"Espero que les expliquéis a vuestras hijas por qué no las lleváis a ver 'Barbie'. Quiero que les digáis qué hay de malo en Barbie... Es una película de muñecas, tíos. Me choca que sea eso lo que os asuste tanto últimamente".

Gente como el comentarista político Ben Shapiro incluso se tomó la molestia de subir un vídeo a redes quemando muñecas Barbie para mostrar su rechazo a la película y luego auguró que 'Barbie' se la iba a pegar en taquilla. Por suerte, poco importan los berrinches de unos pocos en comparación con los casi 500 millones de dólares que la película lleva recaudados internacionalmente.