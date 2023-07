“Me humillaron muchísimo”: la confesión de Emilia Mernes sobre el bullying que sufrió en su adolescencia

La cantante comentó lo difícil que fueron sus años antes de ser famosa y sorprendió al entrevistador y a todos los que vieron el contenido.

Emilia Mernes atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante está haciendo una gira por España y comparte imágenes de sus shows en las redes, pero en las últimas horas su nombre sonó con fuerza porque afirmó haber sufrido bullying en su adolescencia.

A través de su canal, Roberto MTZ compartió la extensa charla que tuvo con la oriunda de Nogoyá, que hizo un recorrido de su carrera y dio varios detalles de su vida privada.

En 2012, la novia de Duki fue elegida como la cara de la famosa marca 47 Street en un concurso del que habían participado más de 20 mil adolescentes.

El entrevistador quiso saber cómo había cambiado su vida desde entonces y la artista abrió su corazón. “Fue una experiencia muy buena pero me trajo como contra mucho bullying”, empezó.

El youtuber no podía creer lo que escuchaba, ya que la ‘fama’ de Emilia tuvo un efecto adverso entre sus compañeras de colegio. “Resulta que muchas chicas de mi curso habían hecho el casting y no quedaron. Haber quedado y haber ganado el concurso... no sé, no les gustaba... si llamaba la atención, no les gustaba...”, comentó

“Entonces me empezaron a dejar de lado y me humillaron muchísimo en esa etapa del colegio”, agregó.

Después, contó algunos detalles de las cosas por las que tuvo que pasar en el secundario. “Yo iba a los cumpleaños de 15 queriendo ser la Emilia de siempre, iba al baño y me sacaban una foto por abajo de la puerta haciendo pis”, expresó.

“Después las subían a Facebook... ¿por qué, entendés? ¿Por qué tanta crueldad? Yo no me consideraba una mala compañera, solamente estaba viviendo mi sueño”, agregó en su relato ante la atenta mirada de Roberto.

“Yo seguí adelante porque siempre tuve mucho carácter y no deje que me opaque... o encerrarme en casa, pero en muchos casos sucede que no querés salir más a la calle o terminan en casos mucho peores”, finalizó.