La pareja de Andrés Nara puso en duda el estado de salud de Wanda

La mediática y "madrastra" de Wanda Nara afirma tener intercambios telefónicos que nadie conoce entre la modelo y Kennys Palacios.

Alicia Barbasola, novia de Andrés Nara, reveló tener intercambios telefónicos entre Wanda Nara, su hijastra, y Kennys Palacios, que revelarían el misterio en torno a la posible enfermedad de la conductora. "Nos sentimos muy maltratados porque nosotros sabíamos la verdad y no podíamos hablar. Me quedé sin trabajo porque Nora (Colosimo, la madre de Wanda) llamó al lugar y pidió que me desvincularan. Me dijeron que no querían problemas y que, por dos semanas, no fuera porque era una empresa seria", reveló Alicia en Nosotros a la mañana. "Respecto al Bailando, la primera charla empezó con Daniel Vila y él nos dijo que la producción nos quería, y que había un obstáculo. Cuando empezamos a indagar cuál era el obstáculo, fehacientemente era así", sostuvo Barbasola. Alicia dice que se inventaron cosas sobre la salud de Wanda: "Por eso, mi angustia porque uno sabe la interna y la verdad, y no podés hablar. Y la realidad es que ustedes saben que los hackers andan por todos lados y a mí me llegaron un montón de capturas que tienen veracidad donde, antes de la internación, hay chats de Kennys Palacios con Wanda".