Mostró cómo preparar un “falso gin tonic” y lo liquidaron en los comentarios: “Descubrió la limonada”

Una usuaria de Twitter compartió la nueva bebida "que no engorda", pero fue duramente criticada por los internautas de la red social.

La usuaria de Twitter “vivoencharlone”, en busca de una de estas alternativas, aprendió la receta para hacer un “falso gin tonic”, el cual, de acuerdo a como lo describió ella, “no engorda y acompaña mucho”.

Según a lo que redactó la autora del viral, el fin de semana pasado le enseñaron a preparar la bebida que generó una gran polémica en la red social. Ella, orgullosa de su aperitivo, decidió compartirlo con sus seguidores, pero la reacción no fue la esperada.

En la publicación, la usuaria comentó que realmente recomienda el trago para tomar, y señaló los ingredientes que lleva: agua tónica sin azúcar, hielo y limón. Sin embargo, hay algo que llamó la atención, el gin tonic no tiene gin, lo que desató una ola de críticas.

Las principales respuestas iban por ese lado. Era muy extraño que te recomienden una bebida alcohólica que no lleva alcohol. Ante esto, la usuaria aseguró que “era obvio que no tiene gin, pero nos encantaría”. De acuerdo con su razonamiento, el trago no tiene la famosa bebida “para no engordar".

“Si quisiera tomar alcohol, le pondría gin y punto”, destacó la joven. Además, explicó que “autoengañarse” es su técnica para poder llevar a cabo cierto tipo de alimentación y cumplir su objetivo de no subir de peso.

La autora del viral, algo disconforme con la reacción de los internautas, compartió otra receta algo polémica: “El falso bombón”. A pesar de sus grandes esfuerzos, las respuestas fueron bastante similares a las del primer producto.

“Jarrita, una cucharada de aceite de coco al microondas”, comenzó. “Una vez derretido, una cucharada de cacao”, continuó, y además aclaró que ella no consume edulcorante, pero se le puede agregar. Para terminar, hay que agarrar un molde de bombones, meter media nuez en cada lugar, y rellenar con el aceite chocolatoso. “Freezer un rato y listo”, concluyó la usuaria.

El tuit viral tuvo un total de millones y medio de reproducciones, aunque pocos “Me Gusta”, ya que lo que hizo estallar la publicación fueron las respuestas. Los internautas de la red social compartieron sus opiniones poco positivas de los productos,

“Yo me preparé un falso cuba libre. Gaseosa cola, hielo y limón. Dale”, “si no tiene gin no es gintonic, ¡es gaseosa con limón!”, y “se servía un vaso de gaseosa cola y decía que se sirvió un fernet con gaseosa pero sin fernet”, son algunas de las respuestas destacadas.