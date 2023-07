Arrancó la venta de entradas para el Preclasificatorio Olímpico en Santiago del Estero

Los tickets ya están disponibles para los encuentros que se disputarán en las canchas de Quimsa y Olímpico con la presentación de la Selección Argentina.

Arrancó la venta de entradas para el Preclasificatorio Olímpico que se disputará en Santiago del Estero entre el 14 al 20 de agosto y que contará con la presentación de la Selección Argentina de básquet.

La Confederación Argentina comunicó que las mismas ya están disponibles a través de la página web Tu Entrada.

Los precios de las entradas para los encuentros en el estadio Ciudad de Quimsa van desde $10000 a $20000, mientras que en el estadio Vicente Rosales de Olímpico van desde $4000 a $10000.

Calendario:

Estadio Vicente Rosales (lunes 14 de agosto):

17.10 Islas Vírgenes vs. Chile

19.40 Uruguay vs. Colombia

Estadio Ciudad (lunes 14 de agosto):

19.10 Cuba vs. Bahamas

22.10 Argentina vs. Panamá

Estadio Vicente Rosales (martes 15 de agosto):

18.10 Colombia vs. Islas Vírgenes

20.40 Chile vs. Uruguay

Estadio Ciudad (miércoles 16 de agosto):

18.10 Panamá vs. Cuba

21.10 Bahamas vs. Argentina

Estadio Vicente Rosales (jueves 17 de agosto):

17.10 Chile vs. Colombia

19.40 Uruguay vs. Islas Vírgenes

22.10 Cuba vs. Argentina

Estadio Ciudad (jueves 17 de agosto):

19.10 Panamá vs. Bahamas

Estadio Ciudad (sábado 19 de agosto):

18.40 Team A-Sf1 vs. Team B-Sf2

21.10 Team A-Sf2 vs. Team B-Sf2

Estadio Ciudad (domingo 20 de agosto):

21.10 Winer Sf vs. Winer Sf