Elecciones en Chubut: piden postergar la votación por el temporal

Las elecciones gubernamentales en Chubut se encuentran en riesgo por las severas condiciones climáticas que produjeron destrozos en todo el distrito.

A un día de las elecciones en Chubut, el temporal concentra la atención de la comunidad y la dirigencia política. Tal es así que este sábado un candidato elevó un comunicado a la Presidenta del Tribunal Electoral provincial solicitándole una nueva fecha de votación, previendo los posibles riesgos que tendrá el electorado a la hora de concurrir a las urnas. Pide acompañamiento a los demás candidatos. "Dadas las severas condiciones climáticas adversas sufridas y que están aconteciendo en la ciudad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, le solicitamos la suspensión del comicio a realizarse en el día de mañana. Teniendo en cuenta a su vez que en estos momentos varias zonas de ambas ciudades se encuentran sin electricidad, con innumerables daños sufridos por parte de los vecinos y comerciantes, roturas diversas, cristales, árboles y postes caídos, carteles, deterioro y perjuicios graves sufridos en muchos hogares familiares", inicia la solicitud rubricada por César Hernán Treffinger, candidato a gobernador por la Alianza PLICH. Posteriormente, el texto considera "prioridad por estas horas se realice el control de daños, como también la asistencia municipal y provincial ante la contingencia climática que estamos padeciendo. Consideramos que no es la mejor situación para que la ciudadanía concurra mañana a las urnas con total tranquilidad". En ese sentido, señala que "los temores naturales que un imponderable como estos genera en la sociedad, dicha condición produce una alta abstención superlativa a no concurrir a emitir el sufragio, a todas luces contrarias al espíritu democrático que debe reinar en una elección tan importante". Es por que el Tribunal Electoral de la Provincia de Chubut entiende que es "pertinente y altamente necesario trasladar el comicio al domingo 6 de agosto del corriente año o alguna otra fecha que resulte propicia y que brinde las condiciones adecuadas para llevar adelante el acto electoral con una normalidad que claramente es inexistente en estos momentos. Instamos también a las demás fuerzas políticas y sus principales candidatos para que adhieran a esta solicitud que elevamos en el presente". Temporal en Chubut Las ráfagas de viento de 157 kilómetros por hora afectaron múltiples viviendas y comercios, además de escuelas y hospitales. El Servicio Meteorológico Nacional modificó la alerta amarilla a naranja para la medianoche. La caída de árboles provocó interrupción del servicio electrónico en las localidades costeras. El subsecretario de Protección Civil de la provincia de Chubut, José Mazzei, precisó que “entramos a Comodoro Rivadavia con la brigada de intervención para dar apoyo a Protección Civil del municipio. Vamos a hacer una evaluación de daños rápidos. Están afectados los servicios públicos por el caído de postes y voladuras de techo. Hay que evaluar qué tan afectadas se vieron las escuelas para poder garantizar las elecciones de mañana”. “Hicimos una restricción de tránsito para camiones, micros y vehículos con remolque y micros porque el viento que sopla del oeste-noroeste atraviesa la ruta 3 de manera perpendicular y eso suele producir vuelcos y hasta vuelan piedras”, indicó para TN y agregó que “la gente está acostumbrada, sabe que hace daño, y se guarda. Por ahora no hay reporte en torno a la ruta”.