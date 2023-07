Los argentinos que se niegan a votar tienen buenas razones

No es un solo sector de votantes ni es una sola razón la que explica el fenómeno. Qué factores pueden tener una incidencia decisiva en los resultados de este año, como también en el futuro del país y su democracia.

Por Marcos Novaro para TN - ¿Quiénes son los que no van a votar? Si nos guiamos por las elecciones provinciales ya realizadas, hay que decir que ese cerca del 40% del padrón es un sector muy diverso: hay un poco de todo.

Por un lado, una buena porción son votantes jóvenes, en algunos casos muy jóvenes, los que tienen por primera vez oportunidad de dar su opinión, y se resisten a hacerlo. ¿Por qué? La explicación más sensata es mirar lo que la política les ha ofrecido en los últimos años: muy poco, nada, o directamente maltrato y exclusión.

Entre los menores de 25 años, la tasa de pobreza es ya de más del 50%, casi cinco veces más que entre los mayores de 65. Todos los que han entrado al mercado de trabajo en la última década, han tenido que soportar condiciones de empleo e ingresos cada vez peores.

Hasta 2019, una porción de ellos confió en que el kirchnerismo pudiera restaurar las condiciones laborales que tuvieron sus mayores, los que tuvieron la suerte de empezar a trabajar entre 2002 y 2011, cuando el país crecía pese a quienes lo gobernaban, pero eso, los jóvenes no lo sabían. Lo que descubrieron en estos últimos años fue que ellos solo eran capaces de empeorar los rendimientos de la segunda mitad de Macri: la caída de los ingresos iniciada en 2018 se agudizó, la informalidad creció, igual que la inflación, y el Estado ya no les ofrecía ni siquiera paliativos, un empleo municipal, un plan, ni eso.

Se entiende por tanto que esos grupos etarios hayan abandonado en masa al oficialismo, se identificaran con la crítica ácida y antipolítica de Milei, o más comúnmente, se desinteresaran del todo de la política. “Ya que el Estado no nos cuida, al menos que no nos jorobe, no se meta con nosotros, y nosotros no nos meteremos con él”. Esa distancia parece ser una solución, pero a la larga no hará más que agravar la enfermedad de origen. El crónico desapego entre amplios sectores de la sociedad y el sistema institucional, ya lo hemos visto en otros países de la región, a la corta o a la larga termina en estallido. Sucedió en Chile, en Perú y en varios otros países.

Esto es particularmente grave entre los jóvenes de sectores subalternos, pero en este caso se enlaza con otro problema, que afecta a otro sector: nos referimos a la crisis del voto peronista.

En todas las encuestas, se advierte que estamos también rompiendo récords históricos de desidentificación con ese partido: como en 2001 los radicales fueron los patos de la boda, la dirigencia peronista más o menos zafó del descrédito resultante del colapso del sistema que ella había pergeñado; esta vez en cambio no van a tener tanta suerte, por más que lo intentan no logran descargar el muerto en otros, ni disimular que siguen ofreciendo más de lo mismo.

Para trabajadores informales que están cayendo de la pobreza a la indigencia, o asalariados formales y sindicalizados, que pese a toda la maquinaria peronista que todavía los protege, ven cada día más cómo sus ingresos quedan por debajo de la línea de pobreza, que les vengan a decir que la culpa es de Macri y el FMI, o incluso que es de Alberto y sus solitarias ocurrencias, no parece constituir una explicación suficiente ni movilizadora.

Se entiende por tanto que haya una porción importante de votantes de esos perfiles sociales y filiación partidaria, que ya fueron renuentes a votar en 2021, y este año lo estén siendo aún más. Son los que se sienten más frustrados por los fracasos del Frente de Todos, no encuentran respuesta ni en las ubicuas sonrisas de Massa ni en el fanatismo de Grabois, y a los que tampoco despiertan muchas esperanzas las demás opciones políticas.