Una santiagueña es candidata oficial del Miss Universo 2023: "Este certamen apunta a la revalorización de la mujer"

Llebeli tiene 20 años en la actualidad, se introdujo en el mundo del modelaje con tan solo 12, de la mano de su mentor Jose Antonio, y señaló que esto es lo que le apasiona y disfruta hacer.

Oriana Llebeli es el nombre de la santiagueña que viajará a la provincia de San Juan la próxima semana con afán de representar nuestra provincia como Miss Universo Santiago, en el principal concurso de belleza nacional que se celebra desde el año 1954, el conocido "Miss Universo Argentina".

En este contexto, Llebeli expresó a Diario Panorama: "Estoy súper feliz de poder representar a mi provincia en un certamen como lo es Miss Universo Argentina, daré lo mejor de mí. Este certamen apunta a la revalorización de la mujer en su totalidad".

El próximo domingo, 6 de agosto, se elige la candidata electa para el Miss Universo Argentina que va a competir a El Salvador a fin de año. En esta línea, Llebeli explicó: "Toda la parte previa al certamen requiere de un trabajo arduo y con mucha dedicación".

"Estoy enfocada en todo lo que es el certamen, el cual implica una evaluación en su totalidad. Todas las Misses nos preparamos en un todo, no solo la mera estética, sino que trasciende más allá de lo que es la belleza, que por supuesto también se califica, pero se ponen en juego otros factores, como el manejo escénico, nuestro desenvolvimiento en escena, nuestra expresión corporal, nuestra oratoria y por supuesto, mucha cultural en general", continuó contando.

Además, a modo de anécdota, Llebeli recordó: "En un desfile de verano mi manager me dijo que debía estar un poco bronceada para resaltar más la ropa, entonces no quería pintarme, ni hacer cabina, pensé tomar un poco de sol en la playa. Luego de tomar sol, al día siguiente aparecí ardida, toda roja y aun así salí a la pasarela e hice todos los cambios que me correspondían en minutos o incluso hasta segundos. Esto ejemplifica lo que significa el ejercicio profesional de una modelo, que en definitiva como todo el mundo tiene situaciones adversas, pero no obstante, tiene que ponerse en cámara y estar espléndida, porque como dicen 'el show tiene que continuar'".

"Quiero agradecer a toda la gente que me envía sus mensajes de cariño, amor y apoyo. Me dan más fuerzas para seguir luchando por cumplir con mis objetivos y sueños haciendo esto que amo", concluyó.