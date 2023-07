Cande Tinelli reveló por qué vende contenido erótico en las redes: "Es plata fácil"

"Yo subía fotos a Instagram y mis amigas me decían: 'te estás regalando'", contó la hija de Marcelo Tinelli.

Cande Tinelli habló sobre su decisión de comenzar a vender contenido erótico en una reconocida plataforma para adultos y cómo lo tomó su entorno. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino es una de las influencers con más seguidores del país, tiene 4.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, que fue la llave para lanzarse en Only Fans y sacar un gran rédito económico. “Empecé porque mis amigas me lo decían, yo siempre subía fotos medio hot a Instagram. Era medio provocativa con la idea de mostrar también los tatuajes y mis amigas me decían: 'te estas regalando, tenés que abrirte una cuenta en OnlyFans'", comenzó explicando la joven en el programa Caja Negra. “Empecé probando y el primer mes me fue muy bien. Entonces dije ‘vamos a dedicarle un poco más a esto’, y me puse en modo profesional”, remarcó. Tras el impacto en su entorno, Cande Tinelli expresó: “No sé si es lo mejor, lo pienso como algo de un tiempo para ahorrar unos pesos y después chau. Es un trabajo muy fácil, es plata fácil. No es pornografía”.