Abrió un local de comidas, no tenía ventas y como pidió ayuda en Twitter, le sucedió algo "mágico"

Un usuario de Twitter que emprendió con un local de comida rápida reveló que no recibió ningún pedido, le pidió a sus seguidores si podían retuitear para conseguir clientes, se volvió viral y no pudo creer lo que pasó después.

Si bien Twitter es conocido por ser un espacio en el que tienen lugar muchísimas polémicas, también logró convertirse en una red social en la que la solidaridad y el apoyo entre los usuarios florece de forma sorprendente. Una vez más, un pedido de ayuda demostró una inspiradora muestra de empatía luego de que un joven emprendedor se volviera viral tras contar su desolación al no recibir pedidos.

Indudablemente, los primeros días de emprender y abrir un negocio propio pueden ser sumamente difíciles, lo que se intensifica aún más cuando se trata de un negocio de comida a domicilio, un mercado que está saturado con miles de propuestas similares.

Así, contra viento y marea, un joven español llamado Alberto Lucena decidió arriesgar y salir a la cancha, sin embargo, los resultados iniciales no fueron los esperados.

A través de su cuenta de Twitter (@albertolucena93), el Lucena contó que su sueño arrancó con el pie izquierdo. "He abierto un negocio de comida a domicilio en VALENCIA, pero no entran pedidos. Juro que la comida está buenísima y si pides y me pones en observaciones que vienes de Twitter te regalo un entrante", escribió.

Con mucha esperanza de revertir la mala racha, el emprendedor pidió que por favor "hagan la magia de Twitter" y luego comenzó a compartir imágenes de la comida que preparan en el lugar, mostrando hamburguesas, papas fritas, nuggets y aros de cebolla.

Pocas horas después de acudir a Twitter en busca de apoyo, el joven logró su cometido. Su publicación se viralizó rápidamente y alcanzó 5 millones de reproducciones, 30 mil retuits y más de 46 mil "Me gusta".

La avalancha de visibilidad generada por esta respuesta de la comunidad provocó, además, otro efecto sorprendente: los pedidos comenzaron a llegar de forma constante.

"Estoy que NO me lo creo… Si escucháis a alguien llorar, soy yo", expresó Alberto darse cuenta de la increíble repercusión que tuvo su pedido. "Esta ayuda que he recibido... no hay quien se lo crea, no puedo parar de emocionarme", agregó con lágrimas en los ojos en un video que también publicó en Twitter.

Asimismo, Lucena comenzó a tener diversos tipos de comentarios de los internautas que le enviaron su apoyo. Por ejemplo, una de las tantas personas que se hizo eco del mensaje del joven fue el naturalista y extenista Frank Cuesta, quien escribió: "Si vivís en Valencia... a lo mejor este finde podrías pedir comida aquí y ver qué tal".

"Vivo en Madrid pero soy de Valencia, y por supuesto comparto. Mucha suerte en tu negocio, esto es solo el principio de algo mágico"; "Mucho ánimo, verás que todo sale bien, paciencia y nunca desistas"; "Alberto soy de Argentina y mi retuit no serviría de mucho, pero te deseo mucha suerte, por qué sos muy valiente y no muchos se animan a abrir su propio negocio"; "Me alegra tanto que este chico tenga pedidos"; "Al final no somos tan malos en Twitter como dicen", fueron otros comentarios en las publicaciones del emprendedor.