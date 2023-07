De Colón a Roca: cuando el relato se mete con la Historia

“¿Qué hace ese genocida ahí? Colón fue el jefe de una invasión que produjo no una matanza sino un genocidio. Ahí hay que poner a un indio”. Obediente, Cristina Fernández de Kirchner siguió la sugerencia del venezolano Hugo Chávez en su visita a la Casa Rosada en 2011.

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

Desalojó el monumento de su emplazamiento histórico de casi un siglo frente a la Casa de Gobierno, donde arranca la avenida que lleva su nombre y decidió reemplazarlo por el de Juana Azurduy. Este se inauguró el 15 de julio de 2015. con la presencia de Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, país que donó un millón de dólares para su construcción.

Después de años de idas y vueltas, la estatua de don Cristóbal terminó en la Costanera Norte, frente a Aeroparque. Nadie puede verlo ya desde la Rosada. ¿Cambió eso en algo la historia? Por supuesto que no.

En otros puntos de América latina y de Estados Unidos, otros monumentos a Colón corrieron suerte parecida. El 12 de octubre de 2004, bajo la presidencia de Chávez en Venezuela, grupos de simpatizantes del mandatario le hicieron un “juicio simbólico” a la estatua de Colón en una plaza de Caracas. Condenada, la estatua fue tirada abajo, arrastrada, y colgada.

De acuerdo con un relevamiento de The Washington Post y el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) citado por CNN, desde 2008 fueron al menos cuarenta las sacadas de su lugar en el centro y el este de Estados Unidos.

Colombia decidió hacer lo propio con un monumento del genovés (aunque está discutida su nacionalidad, la teoría oficial más aceptada le reconoce ese origen) y otro de la reina Isabel la Católica, en Bogotá, cuando la protesta de un grupo de indígenas contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque, en 2021, intentó tirarlas abajo. Los incidentes en Chile por el proyecto de aumento del boleto de subte en Santiago desataron movilizaciones violentas en algunos puntos del país en 2019. Como consecuencia, unas 60 estatuas fueron vandalizadas, entre ellas una de Cristóbal Colón en Arica, emplazada en 1910, que quedó destruida.

“Si vamos a juzgar todo el pasado con los criterios morales del presente, el único camino va a ser borrar la historia completa. Se trata de abrir el panteón y renovarlo, no de botar (tirar) a todo aquel que nos merezca algún reproche”, dijo la historiadora chilena Sol Serrano a La Tercera poco después acerca del afán revisionista volcado sobre las estatuas.

En 2019, al cumplirse 500 años de la llegada de Hernán Cortés al actual México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le escribió una carta al rey de España, en la que lo instaba a reconocer los “agravios y ofensas” cometidos en la conquista y a pedir perdón a los pueblos originarios por ellas, ofreciendo “las disculpas o resarcimientos políticos que convengan”.

En un comunicado, el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez lamentó “profundamente” la carta enviada por AMLO, rechazó “con toda rotundidad su contenido”, y señaló: “La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”.

Unos años atrás, después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía, en Estados Unidos, uno de los monumentos que entró en discusión fue el Memorial de Freedman, un grupo escultórico en Washington que muestra a Abraham Lincoln de pie y a un esclavo arrodillado junto a él, con las cadenas rotas y una leyenda debajo que dice Emancipación.

Profesor de Historia en la Universidad de Yale, ganador del Premio Pulitzer por su biografía del abolicionista afroestadounidense Frederick Douglass y partidario de la remoción de algunas estatuas de los confederados en Estados Unidos, David Blight defiende el Memorial y plantea algunos puntos de vista interesantes, en un diálogo de entonces con la BBC.

“La imagen del Memorial, con el esclavo arrodillado, es racista. Lo acepto. Pero el monumento en sí es lo suficientemente importante como para preservar y mantener su ubicación. El dinero para construir el monumento, 20 mil dólares, fue recaudado casi en su totalidad entre estadounidenses negros, ex esclavos. El evento de inauguración de ese monumento (en 1876) fue liderado y promulgado por afroamericanos. El día comenzó con un gran desfile de personas negras en el distrito de Columbia. Frederick Douglass fue el orador y ese discurso es una obra maestra de honestidad por la forma en que describió cómo los afroamericanos habían visto a Lincoln durante el comienzo de la guerra civil”.

Y agrega Blight: “Sí, la mayoría de los negros de la época probablemente no hubieran preferido la imagen del esclavo arrodillado. Pero en el siglo XIX ese era el símbolo más extendido de la abolición, de la antiesclavitud. Viene de un contexto que no debe ser olvidado”.

Contexto parece ser la palabra clave. ¿Cuán válido es juzgar los acontecimientos de siglos atrás con los parámetros, las perspectivas, los principios y la realidad de hoy? .

“(George) Washington, (James) Madison,(Thomas) Jefferson y otros que fundaron Estados Unidos, salieron de un siglo en el que la tenencia de esclavos no sólo era legal, era ampliamente aceptada. Eran criticados aun en los comienzos del abolicionismo. Pero este es un caso en el que no se puede separar la historia en partes que nos gustan y que no nos gustan. Sin Washington, Jefferson, Madison y otros, no habría habido un Estados Unidos”, enfatiza Blight, clarísimo en sus conceptos.

Asumir una totalidad y no la parcialidad de un personaje de la Historia, esa es otra clave. A su turno también lo puntualizaba Serrano: “Dicen que Marx maltrataba a la mujer, que el Che Guevara era homofóbico...Por eso no creo en ser críticos del pasado de manera iconoclasta”. Y señala un punto: “Esta idea de que tratar de comprender es sinónimo de justificar, aparte de ser un tremendo mal de época, no permite pensar históricamente. De hecho es reincidir en el absurdo de los viejos Estados nacionales que quisieron hacer panteones inmaculados”.

Por estos lados, ya sabemos: la semana pasada el debate se abrió con la decisión del municipio de Bariloche de trasladar la estatua del dos veces ex presidente Julio Argentino Roca, -entre finales del siglo XIX y principios del XX-, de su histórico emplazamiento en el Centro Cívico de la ciudad a una barranca cercana, entre los bustos de Juan Manuel de Rosas y del empresario italiano Primo Capraro.

La medida de llevarlo a “un lugar que no sea tan central para la mirada de quien va al Centro Cívico, que es utilizado por todos” se fundaría, según las autoridades, en la “afectación por la presencia de Roca” en los pueblos originarios. Parte de la historiografía contemporánea considera la Conquista del Desierto liderada por Roca como “un genocidio” y sólo toma en consideración ese aspecto de su gobierno. Su estatua, vandalizada en varias oportunidades, está en su posición actual desde la década del 40. Según se anunció, al desplazamiento se suma la idea de levantar allí cerca, un monumento a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Una vez más en nuestra Historia, los unos o los otros. No la conjunción sino la división, el enfrentamiento, la incapacidad de entender que el hoy está hecho del ayer, con sus luces, sus oscuridades y todos sus protagonistas. Y, sobre todo, con su contexto. Como dice Blight, “quienes creen que pueden tener una mejor historia o un mejor sentido de la memoria por abolir ciertos tipos de monumentos y, con suerte, imaginar nuevos, eso no va a purificar el pasado. Aún estamos obligados a aprender ese pasado”.

Ese pasado que para mal o para bien, nos trajo hasta acá. Hasta este presente a partir del cual debemos edificar el futuro.