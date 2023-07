Última eliminación en MasterChef: quiénes son los finalistas

El reality de cocina tuvo al último eliminado y ya se dieron a conocer a los tres participantes que pelearán por el título.

MasterChef entró en la recta final y este domingo tuvo su última gala de eliminación. Antonio, Estefanía, Rodolfo y Rodrigo tuvieron el desafío más complicado del certamen, ya que tuvieron que enfrentarse a un desafío propuesto por Germán Martitegui . El chef les dio una masterclass sobre cómo preparar un shawarma de hongos, una especialidad de su restaurante. Los cocineros prepararon su propia receta basada en las indicaciones de Martitegui , y Antonio presentó su shawarma en un pan pita, con salsa yasgua y babaganush. Sin embargo, el salteño no tuvo una buena noche y sus errores lo llevaron a ser elegido por el jurado para abandonar la competencia en cuarto lugar y quedar a un paso de la instancia final. Donato se entristeció con la eliminación de Antonio y aseguró: " Voy a tratar de no pensar, lo que está pensando en un país entero, lo que está pensando en Salta y tu familia, pero en todo esto, me ilumina el camino que tuviste de cuando entraste a la persona que sos ahora. Sos capaz de luchar y por tratar de transmitir lo que a vos te gusta que es la cocina ". Antonio también se despidió de MasterChef y expresó con mucha emoción y angustia todo lo que le dio el certamen: " Muchas gracias a todos, me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100 % cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido ". Con la despedida de Antonio, se anunció que Rodrigo, Estefanía y Rodolfo ya están en la final, por lo cual pudieron volver a sus islas de trabajo. Ahora los tres participantes se enfrentan a una semana muy dura de trabajo, donde deberán dar lo mejor en la cocina para poder obtener el título de campeón de esta edición de MasterChef.