Plus educacional: vio a su hija estudiando y así decidió "alimentar" sus conocimientos

Una usuaria de Twitter compartió el tierno gesto que tuvo su padre al verla estresada preparando un final de la facultad.

En época de finales, los estudiantes universitarios suelen ponerse nerviosos y estresados por las materias. Estos sentimientos no solo quedan en ellos, sino que se transmiten en todo su hogar. Es por eso que los familiares hacen todo lo posible para ayudarlos.

La usuaria de Twitter “mechiluder” sorprendió a todos en la plataforma con el increíble y tierno gesto que tuvo su padre con ella. Un acto increíble por el que muchos darían todo por tener mientras estudian.

Según explicó la autora del viral, el sábado 29 de julio se encontraba muy estresada estudiando en para un final que debía rendir el lunes al mediodía. Sus nervios superaron la emoción interna, y su familia notó rápidamente la preocupación de la joven.

Es justamente por este motivo que su padre decidió levantarle los ánimos con un gesto asombroso. “Mi papá entra a la cocina silenciosamente”, comenzó a explicar la muchacha. “Al rato apoya esto en la mesa y me dice ‘picadita’”, agregó la joven.

Junto a la publicación, la autora del viral adjuntó una imagen de una increíble picada sobre una tabla de madera con salame, queso azul y pan. Abajo de la comida, los resúmenes para el examen que está preparando.

La hija del "salvador" estaba totalmente agradecida y fascinada con el accionar del hombre, que con solo una pequeña frase y algo de comida le cambió el ánimo del sábado. “Este es el apoyo que necesitamos los universitarios”, concluyó la usuaria de la red social, recomendando este tipo de ayuda para todos los estudiantes estresados.

Debido a algunos comentarios sobre sus resúmenes, dejando de lado el tema de la picada, la joven salió a aclarar que estudia Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires. De la misma forma, la joven, orgullosa de su talento artístico, compartió los dibujos que debió realizar para sus apuntes.

El tuit viral superó las 700 mil reproducciones y estuvo a muy poco de superar los 40 mil “Me Gusta” en tan solo unas horas de publicación. Los internautas de la plataforma no pudieron creer el gran gesto y compartieron sus opiniones del tema.

“Mi vieja hacía lo mismo, siempre que yo estudiaba ella me cebaba mates. No sabes lo difícil que es sentarse a estudiar ahora que no está”, “buenísimo para repasar la triquinosis”, y “habitualmente, digo que me recibí gracias a que mis viejos me esperaban en casa con la cena y la ropa limpia, trabajando doble turno mientras estudiaba”, fueron algunas de las respuestas destacadas.