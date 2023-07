Los fans de Taylor Swift provocaron un terremoto durante su presentación en Seattle

Las vibraciones superaron a lo que se vivió en 2011 durante un partido de la NFL, dándole un nuevo récord a la cantautora de Pensilvania.

Taylor Swift dio dos conciertos en Seattle la semana pasada y ocurrió un hecho impensado como consecuencia del fervor del público. Las decenas de miles de personas que acudieron al recinto generaron dos terremotos de magnitud 2,3 en la escala de Richter.

La euforia de los fans de la intérprete de All Too Well y Cardigan sumada a la potencia de los equipos de sonido generaron el fenómeno, según citaron medios locales que detectaron las mediciones de la Red Sísmica del Noroeste de Pacífico. Los expertos en sismos coincidieron en que los sucesos se dieron los dos días en los horarios de los recitales de la cantante estadounidense: entre las 19.30 y las 21.30.

"Me sorprendió que pudiéramos ver algo tan coherente", comentó la sismógrafa de la estación Mouse Reusch a The New York Times respecto de lo generado por la fueza fan de los swifties. Taylor Swift visitará por primera vez Argentina en noviembre, cuando ofrecerá conciertos los días 9, 10 y 11 en el Estadio River Plate, como parte de su gira The Eras Tour.

Taylor Swift se pronunció en uno de los posteos de su cuenta de Instagram después de los recitales de Seattle para agradecerles a sus fans por el amor que le demostraron durante los shows. "Seattle, fue realmente uno de mis fines de semana favoritos. Gracias por todo. Todos los aplausos, gritos, saltos, bailando, cantando a todo pulmón. Tengo que tocar No Body No Crime en vivo por primera vez con mis hermanas @haimtheband!!!! No puedo esperar a verte Santa Clara", escribió en el pie de foto de una publicación con varias imágenes de sus conciertos.