Buscan manchas de sangre en la camioneta que usaba el comerciante descuartizado y pistas en un descampado

El vehículo es propiedad de un empresario de la construcción que la entregó a la DDI de Lomas de Zamora y con quien Fernando Pérez Algaba mantenía una deuda en dólares

El fiscal Marcelo Domínguez -encargado de investigar el crimen de Fernando Pérez Algaba, el comerciante descuartizado cuyo cadáver fue hallado en Ingeniero Budge- espera los resultados de una pericia que busca manchas de sangre en la camioneta Land Rover Evoque 2012 blanca que usó la víctima en sus últimos días, indicaron fuentes del caso a Infobae. El vehículo se lo había prestado Maximiliano Pilepich, un empresario de la construcción, que entregó la camioneta el viernes pasado a la DDI de Lomas de Zamora.

Pilepich, que había mantenido un cruce por redes sociales con Pérez Algaba, con amenazas de por medio, declaró de forma espontánea y relató que él y Nahuel Vargas le debían al comerciante asesinado 150 mil dólares. De acuerdo a sus dichos, le entregaron la mitad -75 mil dólares- en una escribanía de Castelar y, el resto, días más tarde en un descampado de General Rodríguez, el 18 de julio, es decir, un día antes de la denuncia por averiguación de paradero de “Lechuga”.

Te recomendamos: Dieron a conocer los resultados de la autopsia a Fernando Pérez Algaba, el empresario asesinado y descuartizado

Según dijo el hombre dedicado a la construcción de edificios en Hurlingham, en ese momento, el comerciante le devolvió la camioneta Land Rover y se quedó en el descampado porque “dijo que alguien pasaría a buscarlo”, según revelaron las fuentes. Los investigadores también buscan imágenes de cámaras de seguridad que confirmen esa versión y realizaron una inspección en el descampado de General Rodríguez que señaló el emprendedor inmobiliario.

“Va a pagar por lo que hizo”, prometió el desarrollador inmobiliario en un video dado a conocer por este medio. Las imágenes habían sido registradas en a fines de febrero, tras una denuncia por intento de homicidio de Vargas y Pilepich contra “Lechuga” que fue archivada por la UFI N°3 de Morón.

En la presentación del 13 de febrero, a la que tuvo acceso Infobae, Vargas relató que estaba junto a Pilepich en la puerta de su casa, cuando apareció Pérez Algaba y lo amenazó con arma: “Te tiro”. Vargas -calificado como “irrecuperable” por el sistema financiero argentino- contó que “Lechuga” era su “ex amigo”.

“Lechuga” había amenazado a Vargas en una conversación telefónica. “¿Qué haces, Nahuelito? Divertite ¿eh? Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra”, le dijo Pérez Algaba a Vargas, al hacer referencia a Iglesias, supuesto barra de Boca Juniors.

Te recomendamos: Estremecedores hallazgos en la autopsia del empresario encontrado descuartizado en Ingeniero Budge

“Todo eso lo tengo todo guardado, y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro. Te haces el vivo. Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, hijo de remil puta”, añadió “Lechuga” en el audio que fue difundido por este medio.

Pero hay más: en marzo, Pérez Algaba denunció en un medio local a Pilepich y a Vargas por “una estafa millonaria” con la compra y venta de departamentos en pozo frente al golf de Hurlingham, sobre la calle Julio Argentino Roca al 1700. No está claro si la deuda estuvo vinculada a este episodio, pero se trata de la última evidencia documentada del conflicto entre los tres hombres.

El valor del boleto de compra venta es de 75 mil dólares, la misma cifra que dicen haber entregado Pilepich y Vargas al comerciante en la escribanía.

“Hay un cartel de Madero Construcciones que es una de sus firmas, estamos ingresando una denuncia penal para que se investigue y otra paralela por daños y perjuicios. Además, está trabajando con uno de mis empleados, que decía ser mi amigo, que me debe mucho dinero también, que se llama Nahuel Sebastián Vargas, por lo que estoy convencido de que esta estafa estuvo premeditada”, sostuvo Pérez Algaba en el artículo de Diputados Bonaerenses, un medio especializado en la Legislatura.

Pilepich, además, en junio de este año realizó una denuncia por amenazas de muerte contra un hombre identificado como G.B. a raíz de un conflicto por una empresa denominada “Investment S.A.”, en la que figuran como socios. El mensaje fue enviado por mail y está siendo investigado por Matías Rapazzo, titular de la UFI N°7 de Morón, que ordenó medidas para esclarecer el episodio, detallaron.

Te recomendamos: Habló el hermano del empresario descuartizado: “No somos narcos ni ladrones”

Por otro lado, trascendió que este martes se harán las pericias a la ropa secuestrada a Nicole Chamorro, la única detenida que tiene el caso, imputada como partícipe secundaria del homicidio. Sin embargo, su abogado, Marcelo Ponce, aseguró a Infobae que aún no fueron notificados del peritaje.

La mujer trans fue vinculada al caso por la valija roja que se usó para ocultar el cuerpo desmembrado del comerciante. En su interior, se halló documentación de la familia de Chamorro.