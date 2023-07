Qué dijo Cavani sobre la chance de jugar el miércoles ante Nacional

"No se todavía si podré estar el miércoles, pero no lo descarto", apuntó el delantero uruguayo.

La flamante incorporación de Boca Juniors, el delantero uruguayo Edinson Cavani, manifestó que no sabe si podrá jugar el próximo miércoles ante Nacional en Montevideo por la ida de octavos de final de la Libertadores, debido a que todavía no habló "con el cuerpo técnico", aunque no descartó esa posibilidad.

"Tendría que reunirme con el cuerpo técnico y demás y se tomará la mejor decisión para lo que viene. Estas son las primeras horas en Buenos Aires y en esta casa. De a poco, empezaré a conversar y juntarme con toda la gente del club para tomar las mejores decisiones", afirmó el delantero.

"Estoy acá para estar a disposición del entrenador. Si hay que jugar, se jugará y se tomará los riesgos que tendremos que tomar", agregó.