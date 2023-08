Antonio se convirtió en el nuevo eliminado de “MasterChef” y se definieron los tres semifinalistas

Por algunos detalles en su preparación, el participante salteño se quedó afuera de la final. En las redes se indignaron con la decisión del jurado.

Este domingo en la gala de MasterChef (Telefe), Antonio se convirtió en el nuevo eliminado y se quedó a un paso de la gran final. El participante cometió algunos errores en la preparación de un plato que debían tener hongos como ingrediente principal y eso llevó a que el jurado tome la decisión de que abandone la competencia.

Los chefs coincidieron en que el concursante tuvo dos fallas clave en su “shawarma de hongos”: la falta de cocción y el exceso de sal. Incluso, después de esa devolución, el salteño quedó realmente golpeado.

De esta manera, los tres que pelearon por un lugar en la final del lunes 7 de agosto y un premio de 10 millones de pesos son Rodolfo, Estefanía y Rodrigo.

“MasterChef”: así fue la conmovedora despedida de Antonio

Antonio era uno de los favoritos del público, pero también de los jurados del certamen. Por ese motivo, su despedida fue muy emotiva. Incluso, a Germán Martitegui se lo vio realmente muy triste y no logró contener las lágrimas.

En tanto, Donato De Santis solo tuvo elogios para el joven cocinero. “Voy a tratar de no pensar, lo que está pensando un país entero, lo que está pensando Salta y tu familia, pero en todo esto, me ilumina el camino que tuviste de cuando entraste a la persona que sos ahora. Sos capaz de luchar y por tratar de transmitir lo que a vos te gusta”, le dijo.

El participante también se mostró conmovido y agradeció a todos los presentes en el estudio. “Me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100 % cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido”, sostuvo antes de dejar su delantal. Al escucharlo, Wanda Nara se largó a llorar y no tardó en ir a abrazarlo.