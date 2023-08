La fuerte denuncia de Nai Awada contra Magui Bravi: "Mi bronca es enorme"

La actriz no pudo contener su enojo al acusar a la bailarina de haberla usado para hacer una película.

A lo largo de los años, Nai Awada tuvo varios conflictos con distintas figuras de los medios. En las últimas horas explotó un fuerte escándalo, cuando la mediática denunció de fraude a Magui Bravi, en las redes sociales y en Gossip, por Net TV.

Desde hace unas semanas que Nai Awada viene dejando mensajes en sus redes sociales, contando lo que está viviendo, pero sin dar detalles. "Una 'actriz' me había llamado para hacer un proyecto juntas en cine como productoras, me usó para conseguir al guionista y director y se borró. Hdp, te ganaste una enemiga para siempre. Eso no se hace. Jamás me habían hecho algo así. Todo vuelve hermana. Así te va a ir", escribió el 20 de julio en Twitter.

Luego, agregó: "No la nombro para ni darle entidad pero consejo. No confíen en nadie hay mucha gente mala. Estoy hecha fuego con esta mina, fue horrible lo que me hizo posta . Muy muy horrible, necesito descargarme".

Frente a esto, en Gossip, por la pantalla de Net TV, decidieron invitarla a Nai Awada, para que cuente lo que vivió, y revele el nombre de la figura a la que está denunciando por fraude. "Una conocida del medio me había propuesto, ella a mí, hacer una película juntas, un proyecto producido por ambas. Yo soy súper generosa cuando me ofrecen hacer algo en conjunto, doy todos mis contactos a disposición", comenzó detallando la figura.

Nai Awada

"La contacté con un muy amigo mío, que es un director súper importante, nos regaló un guion para que podamos hacer la película. Y desde ese día, ella se borró, no me contestó más los mensajes, mientras hablaba con el director y le decía que yo estaba al tanto de todo. Se puso el personaje protagónico", sentenció indignada Nai Awada.

Rápidamente, reveló: "Y recién hace un mes me llama, convocándome para el proyecto, diciéndome que tenía un personaje medio chico para ofrecerme. Lo llamo a mi amigo y me dice 'a mí siempre me dijo que vos estabas al tanto de todo, yo no tenía idea... yo hice este proyecto por vos'".

"Me sentí usada, porque estaba muy entusiasmada con la idea de producir un proyecto juntas, siempre quise hacer cine producido por mí", expresó angustiada.

Luego de mucha incertidumbre, finalmente Nai reveló que estaba hablando de Magui Bravi. Entonces, confesó: "¿Viste esas amistades del medio? No es mi mejor amiga, pero teníamos una muy linda relación". En ese momento, quisieron contactarse con Magui Bravi, pero al escuchar el contestador, Nai sentenció: "Cuando uno tiene la consciencia limpia, da la cara".

Magui Bravi

Sin poder contener las lágrimas, Nai Awada expresó: "Me puso re mal la situación, no quiero hacer un show de esto... Posta tenía una ilusión tremenda y me sentí una estúpida. Ni siquiera me pidió perdón, yo soy buena mina, paso mis contactos".

Posteriormente, al salir del programa, Nai Awada decidió hacer un descargo en Twitter: "Soy así, real y frontal. Magui Bravi me usó. Me robó todos mis contactos y me traicionó como persona. Me propuso hacer una película juntas, producida por ambas. Le presente al guionista, le pase todos mis contactos para nuestra película y se borró. ¿Buena mina, no? Horror".

"Jamás me habían cagado así. Su explicación fue que ella quiso avanzar sola, jamás me llamo, mientras hablaba con mi amigo guionista y ahora la va a filmar sola poniéndose de protagonista. Sé que manejándose así, nada bien le va a salir, pero mi bronca es enorme y jamás me llamó", sentenció.