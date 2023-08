"En ningún país del mundo, un gobierno tiene 100% de inflación y gana las elecciones"

A un par de semanas de las elecciones, el licenciado Granados hizo un análisis de la situación política, económica y social en Argentina.

Como cada mañana, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su espacio en Radio Panorama para hacer un análisis de las últimas novedades en lo que hace a la materia económica, social y política de la Argentina.

A un par de semanas de las PASO, Alberto visitó Chaco. “Fue a decirle a los chaqueños que `no se olviden que el Coqui hizo mucho por ustedes´, una manera de cumplir con el pedido de Cristina de perder una provincia más”.

“Massa salió por las provincias a captar a los moderados porque se dio cuenta que los moderados no lo votan, pero por culpa de los discursos de Kicillof”, dijo Granados respecto a las últimas declaraciones públicas del gobernador de Buenos Aires.

En lo que hace a la materia económica, el especialista indicó que “este mes la inflación va a superar el 7%, lejos del 6 del mes pasado, pero como el dato va a salir desspués de las paso no hay problema. Hoy aumentan los trenes, pronto van a aumentar los colectivos, amplian el saldo negativo de las SUBE, la bolsa de luz, las prepaga, colegios privados, combustibles, transportes, telecomunicaciones y el salario del personal doméstico de casas particulares”. Ý agregó “No hay ningún país en el mundo donde un gobierno tiene 100% inflación y gane unas elecciones”.

De cara a las eleeciones, el especialista expresó “si no te quejas, después no te quejes. O sea, si están pensando en no ir a votar, después no se quejen. Un voto es un voto y ahora es el momento en el que hay que participar”.