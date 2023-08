Batakis respondió a las críticas de la Sociedad Rural: "Claramente el Estado está presente"

La presidenta del Banco Nación (Silvina Batakis, afirmó que “hay una tradición” de la Sociedad Rural de “hacer críticas al Gobierno".

“Siempre es así. Hay una tradición de este espacio para hacer críticas al Gobierno”, señaló Batakis en diálogo con Radio Sudamericana de Corrientes, al ser consultada por los dichos del presidente de la SRA, Nicolás Pino, quien había remarcado el sábado pasado -en el acto de inauguración de la 135ª Exposición de La Rural- que "el Estado actúa como socio desleal y forzoso", con "impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos", en una alocución donde también rechazó las medidas tomadas en torno del tipo de cambio.

En ese sentido, la funcionaria añadió: “Nosotros no podemos resolver una crisis histórica de sequía como la que tuvimos en Argentina. No podemos hacer llover. Pero el Estado está presente, y tuvo mucha política de la Secretaría de Agricultura de la Nación en coordinación con las provincias”.

Para la titular del BNA, “las críticas siempre suceden en ese espacio”, pero consideró que “de ninguna manera quieren decir que el Gobierno no está atento a las necesidades que tiene el campo”.

Por otro lado, la exministra de Economía se refirió a la situación del sector energético.

“El año pasado estaba la guerra, y lo que pasó en ese momento fue que el millón de BTU (de Gas Natural Licuado) pasó de entre US$ 5 y US$ 8 a US$ 81 en el mes que yo fui ministra. Pagamos US$ 50 haciendo una buena negociación, pero, de todos modos, esa situación fue tremenda y fue uno de los grandes problemas que tuvo la economía argentina”, recordó.

En ese marco, Batakis afirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa, “sabiendo de esa situación, anticipó compras en enero y febrero para este invierno y tomó la decisión de hacer el gasoducto (Presidente Néstor Kirchner) cuando el Fondo Monetario Internacional había dicho que no se haga”.

Por otra parte, estimó para el año que viene el ahorro de reservas en materia energética, al igual que el fin de la sequía como las mayores exportaciones en áreas como la minería, permitirá “mejorar la inflación”.

“La inflación tiene muchas causas y me parece importante que sepamos que mágicamente no se resuelve. Tiene muchas causas, una es seguramente la inercia, pero hay una que es fundamental que tiene que ver con las políticas monetaria, cambiaria y la cantidad de reservas”, explicó la titular del BNA.

Asimismo, evaluó que una de las disyuntivas en los próximos comicios electorales será si poner los recursos naturales “al servicio de Argentina o si se extranjerizan de alguna forma”.

“Ese es un punto donde todos los argentinos tenemos que reflexionar”, manifestó.

Por último, Batakis destacó la política crediticia del Banco Nación.

“La tasa de referencia que aplica la autoridad monetaria, que es el Banco Central, está arriba del 110% y el banco, con la solvencia propia, lo que hace es reducirla pasando a un 70% a 75%. Después, también firmamos convenios con distintas áreas de gobierno con proyectos que encuadran como estratégicos para el país donde pueden llegar a tasas del 49%”, destacó.

“Hay una decisión de un ministro de Economía, en este caso, Sergio Massa, de que tenemos que sostener la actividad económica y seguir generando puestos de trabajo; y en esos años de gestión se crearon 25.000 pymes, mientras que en la anterior se habían destruido”, concluyó Batakis.