Tiene 80 años y su hijastro lo golpeó salvajemente para robarle

“Me hice el muerto para que deje de golpearme”, dijo la víctima sobre la salvaje golpiza que recibió por parte de su hijastro para robarle tarjetas de cobro.

El dramático episodio ocurrió en la tarde del domingo en la localidad misionera de Campo Ramón. Luis Miguel Pinheiro, de 42 años, fue detenido tras el brutal ataque que casi se cobra la vida del anciano.

De acuerdo al testimonio de la víctima, identificada como Mario de Olivera, el violento lo mantuvo retenido contra su voluntad durante varios días en su casa. Tras ello, le quitó todo el dinero de su jubilación y lo llevó hasta la municipalidad para averiguar sobre la situación de la chacra en la que vive.

“Me robó mi plata y se quería quedar con mi tarjeta, por eso el domingo tempranito me levanté y salí a pie, pero se ve que él me siguió y me atacó por el camino”, relató el hombre.

Pinheiro lo alcanzó y con un garrote en la mano lo amenazó para que le entregue el plástico. Ante esto, de Olivera se negó y allí todo empeoró. “Comenzó a golpearme y me atajé unos garrotazos, por eso me lastimó la mano y el brazo, pero cuando me dio en la pierna me tumbó y ahí me dio lazo. Lo único que me quedó fue hacerme el muerto o me mataba ahí”, indicó.

El ataque fue presenciado por un vecino, quien llamó a la Policía y comentó que el anciano se encontraba herido. Cuando los efectivos llegaron al lugar, hablaron con el testigo quien les informó que minutos antes había arribado un Fiat Uno blanco en el que subieron a la víctima y se la llevaron.

Tras ello, comenzaron a buscarlo y lo encontraron cerca de un cajero automático. El violento explicó que su padrastro había sido atropellado por un auto que luego escapó de la zona. Sin embargo, el anciano no ocultó la verdad y les relató lo que había padecido.

Enseguida lo trasladaron al hospital Samic de Oberá y detuvieron al agresor. Al constatar las lesiones, detectaron que tiene múltiples fracturas de mano izquierda, antebrazo derecho y rodilla izquierda, además de excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

En el lugar secuestraron el garrote que utilizó el agresor para golpear al jubilado. Pinheiro fue imputado por homicidio en grado de tentativa.