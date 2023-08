La desopilante reacción de Charlotte Caniggia al hacerle upa a su sobrina por primera vez

Melody Luz compartió una grabación donde registró el emotivo momento que la mediática vivió con la pequeña Venezia.

Hace dos semanas, Alex Caniggia y Melody Luz se convirtieron en papás y revolucionaron las redes sociales con la llegada de Venezia. Quien también se mostró emocionada por el nacimiento fue Charlotte, la tía de la bebé.

Tal es así que en las últimas horas, la mamá de la pequeña compartió un tierno video en su cuenta de Instagram donde se pudo ver a la mediática haciéndole upa por primera vez a su sobrina. En ese emotivo instante, Charlotte lanzó: “¡Me da miedo!”.

“Y así fue julio. Definitivamente el mes más feliz de mi vida”, escribió Melody en la publicación que subió a su perfil. Allí, recopiló imágenes de las primeras horas de Venezia en la clínica donde nació y en una de las grabaciones aparece la hermana de Alex conmovida por poder alzar a la beba.

“La bebé más hermosa del mundo, le vamos a dar mucho amor”, comentó Charlotte en ese posteo con gran alegría. “Los amo a los tres. Aquí la tía Char muy feliz”, sumó la mediática y dejó en claro su felicidad por la llegada de la pequeña.

Así fue la tierna bienvenida de Charlotte a Venezia

Alex y Melody contaron en sus redes sociales que el nacimiento de su hija fue “el día más feliz” para ellos. Quien también se sumó a esta alegría virtual fue Charlotte Caniggia, que a través de su perfil de Instagram escribió: “No puedo creerlo, esto es un sueño para mí. Los amo”.

La publicación con la que le dio la bienvenida a su sobrina fue la misma que subió Melody Luz, donde se los ve desde el quirófano con la recién nacida en brazos. “¡Ya llegó baby Venezia! Gracias por hacerme tía”, lanzó también la hermana de Alex Caniggia.

En enero de este 2023, Charlotte también había hablado de su su felicidad por el embarazo de Melody Luz. “Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo”, había dicho la mediática en ese momento. “El bebé va a tener muchísimo amor”, lanzó y afirmó que su hermano y la bailarina serían “los mejores papás del mundo”.

Por su parte, Claudio Paul Caniggia no hizo ninguna demostración pública por el nacimiento de la bebé. En una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), antes de la llegada de Venezia, el propio Alex había manifestado: “Con mi papá no me hablo, no hay relación ni la habrá”.