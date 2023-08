Polémica por el debate que buscó instalar Nati Jota sobre el sexo entre hermanos

La periodista habló del tema en medio de una discusión con Leticia Siciliani y Eial Moldavsky sobre las relaciones entre familiares

Nati Jota generó polémica en las últimas horas al plantear el debate sobre la posibilidad de tener sexo entre hermanos. Todo sucedió al aire en Sería increíble, el programa que conduce junto a Leticia Siciliani y Eial Moldavsky. Minutos antes del comienzo del ciclo, el hijo de Roberto Moldavsky preguntó: “¿A partir de qué categoría de primo el sexo no está mal visto?”.

“Para mí, si no compartiste infancia, está todo bien”, le respondieron desde el equipo de producción, quienes suelen realizar intervenciones al aire. “Buena referencia”, destacó el también conductor del ciclo que se emite por el canal de streaming Olga. Y agregó: “Me gusta que lo que defina si vamos a tener relaciones o no sea la cantidad de recuerdos que nos unen. No te podés bajar a una prima con la que te sacabas los mocos. Tiene que ser una prima que apareció en tu vida pasados los 15 años”.

Y luego, se refirió a una situación hipotética. “Si aparece una prima nueva pasados los 15 años, de edad similar y que vos ya te levantás mirando a Jerusalén, esa persona pasa a ser parte de tu categoría de lo que podés intervenir. Después no hace falta tener pibes, es un tirito, una descarga eléctrica”, consideró Moldavsky.

Acto seguido, dio comienzo a Sería Increíble, y Nati Jota y Leticia Siciliani se sumaron al debate que había instalado su compañero minutos antes. Así las cosas, la periodista consideró que es “correcto” mantener una relación íntima con un primo segundo. “Yo estoy de acuerdo. Para mí primo segundo te lo podés recontra mega culear”, agregó el hombre.

Sin embargo, la hermana de Griselda Siciliani no se mostró de acuerdo con la opinión de sus compañeros. “¡No! ¡No!”, gritó mientras los escuchaba. “Yo pienso que depende de qué tanto compartiste, porque ese primo segundo que no viste nunca en su vida, ni a él ni a sus padres...”, sumó Nati Jota y continuó: “Te doy un ejemplo: yo con mis primas tengo un vínculo muy cercano, me daría impresión que los hijos que no tengo se cojan a los hijos que ellas no tienen aún”. Y Moldavsky contó una experiencia personal: “Mi vieja es recontra amiga cercana de su prima, nunca se presentó el deseo, pero no me hubiera parecido moralmente incorrecto”.

Fue en medio de ese debate que Nati Jota sorprendió a sus compañeros. “Igual, a mí también me gustaría que el debate sea culear con hermanos”, deslizó la conductora generando polémica en sus declaraciones. “No, bueno...”, fue lo primero consideró Moldavsky, mientras que Siciliani destacó en el horario en que había sido el planteo: “Che, son las 8 y 12″.

De inmediato, la influencer agregó: “Cualquiera, la verdad que cualquiera...”. Y Moldavsky quiso saber sobre la situación que había planteado la conductora. “Igual, ¿por qué ‘a mí me gustaría que el debate sea culear con hermanos’? -repitió las palabras de su compañera- ¿Por qué te vino ese pensamiento?”. Y Leticia remarcó que Nati Jota no tiene hermanos, sino hermanas. “Por eso capaz lo digo más livianita de ropas”, hizo la salvedad la periodista.

“Pero obviamente me resulta raro. Me parece medio raro y turbio, pero acá va a ir la parte”, continuó en el programa en que abordan muchos debates cargados de humor e ironía. Y concluyó: “Es cultural que no te puedas culear a tu hermano”. Luego de escucharla, sus compañeros decidieron retomar el debate sobre el sexo entre primos.