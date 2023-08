Facundo Manes: “Apoyo el proyecto de Horacio a Presidente y Santilli gobernador”

El jefe de Gobierno porteño y el neurólogo presentaron propuestas vinculadas al desarrollo de las ciudades del interior.

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad y precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio (JxC) y Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense, se mostraron hoy con Facundo Manes en una actividad de campaña en Tandil. El larretismo apuesta a anexar el apoyo explícito del neurólogo para sumar volumen político a su candidatura presidencial. El dirigente la Unión Cívica Radical (UCR) viene de deponer su candidatura a presidente al filo del cierre de listas, el pasado 24 de junio.

“Apoyo el proyecto de Horacio a presidente y Santilli gobernador”, dijo el referente de la neurociencia durante la actividad.

Larreta presentó, junto a Manes, un conjunto de propuestas para un país federal en el que “cada argentino pueda elegir dónde vivir”. La actividad tuvo lugar pasado el mediodía en la ciudad bonaerense de Tandil. Es un lugar estratégico, porque allí gobierna Miguel Ángel Lunghi, el intendente del municipio más grande que tiene el radicalismo en el interior de la provincia de Buenos Aires. El larretismo logró un pacto político con Lunghi en la víspera del cierre de listas. Y por el peso electoral y simbólico de la ciudad, festejaron especialmente esa alianza.

“Hoy con alegría celebro que Diego y Horacio quieren más ‘Tandiles’ en la provincia y en la Nación”, sostuvo Facundo Manes.

Además de su atractivo turístico, Tandil es considerado un polo científico y tecnológico. Es el escenario ideal para hacer una foto con Manes: en una ciudad del interior bonaerense, gobernada por un intendente radical y que tiene vínculo con la ciencia y la tecnología. Son peceras en las que se mueve el neurólogo. El jefe de Gobierno, Santilli y el diputado nacional del radicalismo hablaron sobre la importancia de desarrollar “100 Tandiles”.

Durante el acto, Facundo Manes brindó un respaldo explícito a los precandidatos presidenciales del PRO: “Horacio, tenés una gran responsabilidad. Sarmiento decía de hacer ‘muchos Chivilcoy’. Hoy toca hacer muchos ‘Tandiles’ en Argentina y en la Provincia. Y acá estamos para acompañar esa patriada que merecemos los argentinos, esa patriada que nos saque de la tristeza, de la angustia que estamos muchos por no tener un propósito común. Tienen una responsabilidad enorme y estamos acá para acompañarlos”.

A su discurso, el neurólogo subrayó que “Argentina está convencida de mentiras”, entre ellas, la de ser “un país de desarrollo”, cuando en realidad “involucionamos en educación, temas sociales y en economía”. “Otra mentira es que tenemos muchos recursos naturales. Per cápita somos el país N° 47 y hoy los recursos naturales no son la economía del mundo. La economía del mundo es el conocimiento”, destacó. Y planteó que tampoco es cierto que se “producen alimentos para 400 millones de personas”. “Exportamos alimentos para animales. Tandil sí exporta alimentos para humanos, ese es el modelo también. Hay valor agregado, con universidades que se vinculan con el sector productivo”.



Según Manes, en Tandil “se está cumpliendo una de las tareas que se propuso el Foro Económico Mundial (WEF), que en la cuarta revolución industrial el crecimiento no sea per sé, sino que impacte en el bienestar”. “Acá se vive bien y el crecimiento económico impacta en la calidad de vida”, dijo en alusión al municipio bonaerense.



Por su lado, Diego Santilli repasó las dificultades que tiene la provincia de Buenos Aires en la actualidad y recalcó la “necesidad de mejorar los caminos, poner en valor la provincia y generar trabajo formal, esto es un compromiso”. “A Buenos Aires hay que sacarle la pata de arriba de la cabeza”, lanzó Santilli. “En mi gobierno se terminan las tasas absurdas que destruyen a las Pymes y a los emprendedores. La provincia tiene que desburocratizar y terminar con los trámites inútiles que son una pérdida de plata y tiempo para los bonaerenses”, puntualizó.

A su turno, el jefe de Gobierno porteño agradeció las palabras de Santilli y Manes. “Necesitamos desarrollo, conocimiento, ese es el futuro”, manifestó Rodríguez Larreta, e hizo referencia al “talento de Tandil por deportistas como (el tenista) Juan Martín Del Potro” y tomó como ejemplo a la ciudad bonaerense para explicar cuál es su visión de país: “Tandil es uno de los polos tecnológicos más importantes de la Argentina y esto no es de casualidad, se desarrolló por el empuje de los tandilenses, la infraestructura, la universidad, su conectividad. La gente elige venir a vivir a Tandil y así debería ser en toda la Argentina”.

“Uno de los pilares del cambio de la Argentina es volver a hacer de la Argentina un país federal, donde haya proyectos, desarrollo y futuro en todas las provincias”, sostuvo el precandidato.