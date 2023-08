Rodrigo De Paul habló tras confirmar su separación de Tini: "Hay mucho, mucho amor; pero..."

El futbolista y la cantante anunciaron juntos la noticia de la ruptura este martes por sus redes sociales.

A poco de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaran en las redes que le pusieron punto final a su noviazgo, Ángel de Brito dio a conocer el mensaje que le hizo llegar el futbolista tras indagarlo sobre su presente sentimental.

“Le escribí a Rodrigo y me contestó lo siguiente. ‘Hola Ángel, querido. Es un poco es lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor; pero hicieron mucho daño’”, reprodujo el conductor de LAM en vivo.

Te recomendamos: Se terminó: Tini Stoessel confirmó su separación de Rodrigo de Paul

“’No sé si es para siempre, pero la verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones, cosas que dijeron y seguir un poco cada uno por su lado’”, agregó, en palabras de De Paul, quien dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

Te recomendamos: Rodrigo de Paul sorprendió al mostrar el tatuaje que se hizo en honor a Tini Stoessel

“Por último, me agregó una frase que me llamó la atención y con la que cerró el mensaje. Me dijo ‘y poder empezar desde otro lugar’. Yo la veo a Tini más firme y a Rodrigo como queriendo remontar la relación”, cerró De Brito, contundente.