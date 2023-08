Vidal confirmó su apoyo a Larreta en la interna de Juntos por el Cambio

La diputada nacional del PRO anunció por redes su respaldo al jefe de Gobierno porteño porque “la Argentina necesita un presidente preparado y con experiencia”.

En la recta final de la campaña rumbo a las PASO la diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, anunció por redes su apoyo al precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. La exgobernadora bonaerense destacó en su mensaje los 27 años de trabajo en conjunto con el jefe de gobierno porteño, que competirá en la carrera hacia la Casa Rosada contra la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Fuentes consultadas indicaron que hubo negociaciones sobre los detalles finales del apoyo explícito de la exgobernadora bonaerense. La legisladora, según manifestaron sus allegados, suele repetir en privado que se identifica con el plan político de Rodríguez Larreta, con el que se conocen desde hace casi 30 años, y que coincidieron en trabajos tanto a nivel nacional como en la órbita porteña.

Vidal destacó en su mensaje que con Rodríguez Larreta son amigos desde hace 27 años, la capacidad de trabajo del jefe de gobierno porteño y que en su gestión acumuló “experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades”.

Mi voto

Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros.

En los triunfos y en las derrotas, con aciertos y errores, siempre creí que nadie hace las cosas solo. Que los resultados se logran en equipo. Escuchando, y por sobre todo, haciendo.

Por eso hoy, aunque haya tomado la decisión de no ser candidata, sigo sumando kilómetros, para que nuestro equipo crezca en todo el país y empecemos a dejar atrás esta Argentina que duele. Tengo mucha esperanza, porque sé que cada vez somos más los argentinos que compartimos los mismos valores y la necesidad de salir de esta crisis de una vez y para siempre.

Pero al igual que muchos argentinos, nunca creí que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo, entre el respeto o la defensa de las convicciones, entre el orden o los consensos. Argentina necesita de todo eso. Y quien sea elegido para liderarla deberá tener la capacidad, el equipo y la experiencia para decidir qué priorizar en cada desafío.

Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio.

Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso.

Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre.

Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades.

Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas.

Estoy convencida de que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos.

Un Presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA.

Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina.