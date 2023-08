Confirman la prisión preventiva para L-Gante en la causa por las amenazas a vecinos

Está acusado de privar de la libertad y amenazar a dos vecinos suyos, en mayo pasado en el partido de General Rodríguez, Buenos Aires.

La Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó la prisión preventiva contra L-Gante en la causa por privación ilegítima de la libertad y su situación quedó muy comprometida.

Se trata de un fallo que surge a partir del recurso que interpusieron los abogados del músico, pidiendo por la inocencia del referente de la Cumbia 420, pero que no fue tenido en cuenta.

Hay otro recurso que corre en paralelo a este, que todavía resta definir y que ya está en el Tribunal de Casación Penal Bonaerense. Esta cámara tiene que determinar en última instancia si corresponde o no darle la excarcelación extraordinaria al cantante. Si le dice que no a la defensa, el músico ya no tendrá la posibilidad de dejar la cárcel antes del juicio.

La nueva decisión certifica que ya en dos instancias seguidas la Justicia tiene elementos válidos en la acusación para determinar que Elián Valenzuela tiene que tener prisión preventiva debido al delito por el que se le apunta.

Se descuenta que los defensores del músico apelarán la medida, como lo hicieron hasta ahora con todas las que se tomaron. Además, a partir del fallo, el juez Gabriel Castro podría buscarle una plaza a L-Gante en una cárcel común para que deje la DDI de Quilmes.