Gal Gadot confirma Wonder Woman 3 como parte del DCU

Aunque el Universo DC ha tomado una dirección diferente en cine y televisión bajo el nuevo mandato de James Gunn y Peter Safran, parece que Gal Gadot seguirá involucrada con el futuro de Wonder Woman.

Gadot debutó como Diana Prince en 2016 como parte de Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia. Después tuvo su propia película en 2017 y la secuela Wonder Woman 1984 en 2020. Obviamente, también apareció en Liga de la Justicia.

Con la formación de DC Studios y la llegada de Gunn y Safran, se cancelaron los planes de una tercera película de la amazona a cargo de Patty Jenkins. Debido a esto, su futuro quedó en el aire, sin que ninguna de las dos partes confirmase o desmintiese si la actriz seguiría en el papel. Para complicar aún más las cosas, la vimos después en un cameo en ¡Shazam! La Furia de los Dioses, y se eliminó un cameo en The Flash que ya estaba rodado.

Ahora, en una entrevista para ComicBook.com con motivo del próximo estreno de Agente Stone en Netflix, Gadot dijo que está desarrollando Wonder Woman 3 junto a Gunn y Safran.

Me encanta interpretar a Wonder Woman. Está muy cerca y muy profundo en mi corazón. Por lo que he oído de James y de Peter, vamos a desarrollar una Wonder Woman 3 juntos.