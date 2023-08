Un joven quedó tras las rejas por propinarle golpes y heridas a su pareja

Está demorado en La Banda por los hechos ocurridos el 20 de julio pasado. Interviene en el hecho la fiscal Pilar Gallo.

Un joven de 35 años quedó tras las rejas el lunes pasado por el supuesto delito de lesiones leves en perjuicio de su pareja, una joven de 25 años del barrio Centro de La Banda.

Fuentes judiciales confirmaron que recibieron la denuncia el 26 de julio, por los hechos ocurridos el 20 del mismo mes. De inmediato se ordenó un allanamiento pero no pudieron dar con el denunciado. Horas después se presentó de forma voluntaria ante la justicia, según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Diario Panorama.

Ayer, martes 1 de agosto, fue indagado y la justicia sigue investigando el hecho. En tanto que la familia de la víctima, confirmó a este medio que no sería la primera vez que agrede a la joven. “Tuvieron una relación de varios años y en reiteradas ocasiones la agredió física, psicológica y verbalmente. Llegó a tenerla encerrada y le negaba retirarse del domicilio que compartían en la calle España”, confiaron las fuentes.

La palabra de la denunciante

Por su parte, la denunciante insistió que teme por su vida, ya que también habría sido amenazada en varias oportunidades por el ahora demorado. “Cada vez que me pegaba me decía que debía morir, que yo era la culpable de la muerte del hijo que tuvimos en común. Tengo miedo por mi vida, quisiera que no salga y que la justicia tome cartas en el asunto e investigue a fondo la situación”, señaló la joven acongojada a Diario Panorama.

La pareja tuvo un bebé y falleció trágicamente; por ello es que la joven asegura que su pareja la agredía y la culpaba del deceso del pequeño. Cabe destacar que la denuncia fue radicada en la Comisaría del Menor y la Mujer de La Banda e interviene la fiscal Pilar Gallo.