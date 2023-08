Camila Homs reconoció haber enviado insultos por Instagram a Tini Stoessel

Tras conocerse que la cantante terminó su noviazgo con Rodrigo de Paul, la modelo y ex del futbolista se refirió a un episodio escandaloso con la artista.

En una entrevista, Camila Homs habló como nunca de los audios con insultos que le envió a Tini Stoessel en plena pelea con Rodrigo de Paul: “Fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo”, aseveró la joven. “¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos”, le preguntó Pamela David en Desayuno Americano, a lo que Homs respondió: “No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos”. “Sí me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia”, afirmó siendo brutalmente sincera Camila Homs. “Tenemos un diálogo cordial”, afirmó la ex de Rodrigo de Paul sobre su actual relación con el futbolista, tras tener una gran pelea y priorizando -hoy por hoy- a los hijos. Sobre la posibilidad de volver con el jugador de la Selección tras su ruptura con Tini, fue terminante: “No puede haber una segunda vuelta, de mi parte no”.