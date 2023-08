Ella le dijo "yo pago mis cosas" y pasó algo impensado: "Cosas que te mantienen humilde"

La joven se quiso mostrarse como una mujer independiente, pero la tarjeta de crédito le dio una mala noticia que causó furor en redes sociales.

La usuaria llamada "Nath Sparkles" compartió en su cuenta de Twitter que decidió aceptar una cita, pero con la condición de compartir los gastos de la noche. Pese a sus buenas intensiones y las ganas de mostrar que es una mujer independiente, el inesperado final impactó a todos los internautas y abrió un gran debate.

"Una vez un man (un hombre) me invitó a cine", comenzó contando la joven y continuó explicando: "Cuando iba a pagar mi entrada, yo le dije que pago mis cosas". A pesar de la insistencia del compañero, la mujer le entregó su tarjeta de crédito a la vendedora y le pidió que se cobre de allí.

"Pasé la tarjeta y salió saldo insuficiente", confesó la chica entre risas y aseguró que sintió mucha vergüenza en ese instante e incluso no supo qué decirle a su acompañante. Finalmente, concluyó con mucha pena: "Pues nada, deje que me invitara".

La anécdota de "Nath Sparkles" se volvió viral rápidamente, superó los 90 mil "me gusta" y fue visto por más de 2 millones de personas y miles de usuarios aprovecharon el espacio para contar sus propias experiencias en primeras citas. Además, se abrió un debate acerca de quién debe pagar los gastos de la salida y hasta llovieron memes.

"Momentos que te mantendrán humilde", confirmó una chica entre risas, mientras que un hombre refutó "Si te hubiera gustado el chico dejabas que te invitará" y otro usuario sostuvo "Aplicó el discurso de Barbie de tener dinero, pero no alardees para que no se sienta incómodo". Asimismo, otro chico aconsejó "Por eso es útil registrar los gastos, para saber cuánto le queda disponible a uno".

"Yo le dije a un ex amor (no fue mi novio) que yo lo invitaba a comer por su cumpleaños. Pidió como si no existiera mañana y resulta que olvide mi cartera, pero como siempre cargo una cartera con mucho cambio nos pusimos a contar el dinero", confesó una mujer y otro hombre afirmó "Yo una vez dije que pagaba y olvidé que llevaba puras monedas. Tarde una eternidad contando y estaba muriendo de pena porque literal llevaba todo en monedas".

Por otro lado, una señora sostuvo "A un hombre que invita por galantería se le deja pagar sin problema. Luego, a la 2.ª o 3.ª vez, lo invitas tú (una salidita por semana, si es que le ves futuro al candidato). Si la relación avanza después de la 4.ª o 5.ª cita cambian las cosas". A su vez, un usuario reflexionó "Moraleja, déjate invitar eso no le quita ni le pone nada a nadie y segunda pero muy importante mira tu saldo antes de salir".