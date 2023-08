Grabois le contestó a Malena Galmarini: “Ningún voto va a la basura, no nos sobra nada”

El precandidato presidencial Juan Grabois tensó la interna de Unión por la Patria.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, salió al cruce de los cuestionamientos del massismo y tensó la interna del oficialismo.

"No hay que tirar ningún voto a la basura, no hay que tirar nada", después de que la esposa de su adversario en la PASO, Malena Galmarini, planteara que elegir al dirigente social "es tirar el voto".

Grabois dijo que en el oficialismo deben "juntar la mayor cantidad de votos posibles".

"No hay que tirar ningún voto a la basura, no nos sobra nada, la elección es muy difícil, debemos trabajar en agosto pensando en octubre", en declaraciones a AM 750.