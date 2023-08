Yanina Latorre mandó al frente a un político que intentó enamorarla con regalos

La panelista no tuvo problemas en exponer al exnovio de una famosa que se atrevió a meterse con ella.

Yanina Latorre siempre se mostró sincera en cuanto a su matrimonio con el exfutbolista Diego Latorre, e incluso expuso públicamente en varias oportunidades algunas crisis que afrontaron como pareja. Pero en su paso por el ciclo DDM (América), la angelita no solo se limitó a contar a su conductora Mariana Fabbiani cómo va su relación en la actualidad, sino que además mandó al frente al exnovio de una famosa que intentó conquistarla.

A modo de contexto, la rubia expresó que la única razón por la cual le era fiel a Latorre, es porque no se encontraba interesada en nadie más: “Nadie me mueve la libido. Si Diego se muere no sé con quién garch...”, aseguró Yanina. Acto seguido, soltó un dato de lo más inesperado: “Una sola vez me tiró los perros este que era novio de (Vicky) Xipolitakis, el político”.

Ante la revelación que tomó por sorpresa a Fabbiani y a su equipo, la panelista de LAM (América) no retrocedió y dio mayores detalles sobre esta curiosa incidencia. “(José) Ottavis. Por Dios, le puse ‘jajajaja loco, ¿qué te pasa?’, me mandaba flores, una virgen al canal, se hacía el místico…”, detalló la picante periodista.

Con respecto a la infidelidad por parte de Diego que marcó su matrimonio hace varios años atrás, la mediática no perdió la chance para aclarar que ese tema ya no forma parte de su vida. Aunque de vez en cuando el tema reflota con el ánimo de perjudicarla, ella asegura que se trata de algo superado desde el momento en que decidió perdonarlo.