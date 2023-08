Wanda Nara habló sobre la posible demanda a Jorge Lanata

Tras difundirse un rumor de que Wanda Nara demandaría al periodista, la mismísima empresaria despejó las dudas.

Tras los rumores de que iniciaría una demanda, Wanda Nara puso fin a las especulaciones y aclaró que no llevará a la Justicia a Jorge Lanata tras los dichos sobre su salud al aire de Radio Mitre, luego de que en el ciclo de América "A la Tarde" contaran que demandaría al periodista. "La venganza está en marcha y está en manos de Ana Rosenfeld. La semana próxima Wanda demandaría a Lanata por daños y perjuicios", dijo el periodista Diego Estéves en el magazine de la tarde. Y agregó los supuestos motivos: "Por haber confirmado un diagnóstico, que según Wanda Nara al momento que Jorge Lanata diera la información, no lo tenía confirmado ella", sostuvo el panelista. Al advertir esto, la mediática esposa de Mauro Icardi no dudó en referirse al asunto en Twitter: "Otra mentira más... ¿Qué necesidad de inventarme tantas cosas?", escribió, citando una nota que replicaba la información del programa de Karina Mazzocco. "Es mentira", sumó en otro tuit, dejando en claro que no accionará legalmente contra el conductor de PPT.