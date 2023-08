Silvina Escudero reveló que Luis Miguel quiso seducirla

La mediática recordó una cena en la que Luis Miguel intentó conquistarla, aunque sin éxito. Si no fue para eso, "¿para qué armó ese plomo?", se preguntó.

Con tantos años en el mundo del espectáculo, entre teatro, música y la televisión, Silvina Escudero tiene anécdotas de sobra. Pero una en especial vino al caso este jueves, cuando empezó la seguidilla de recitales de Luis Miguel en Buenos Aires y la morocha recordó que el Sol de México habría intentado seducirla. "¿Y qué hiciste del amor que me juraste? / ¿Y qué has hecho de los besos que te di? / ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste / Y mataste la esperanza que hubo en mí?", arranca la letra de "Y", de Luis Miguel. Ese mismo tema interpretó el Sol de México para un selecto grupo años atrás, y Silvina Escudero estuvo entre esas personas y hasta lo corrigió cuando se equivocó la letra, cosa que puede haber sido tranquilamente un truco del cantante para obtener la atención de la morocha. "Lo corregí porque se equivocó la propia canción. No era así la estrofa", recordó Escudero sentada en el living de "Nosotros a la mañana", donde describió la velada: "Le enseñamos a bailar un poco de tango, después pasamos para el piano y después me fui". Escudero recordó a Luis Miguel como "muy seductor, caballero, amoroso", pero lo que más la dejó pensando sobre esa velada fue cómo llegó a su fin sin que el cantante lograra invitarla a otras actividades durante su viaje. "Yo creo que el quería, si no, ¿para qué armó ese plomo?", convino. "Es mi ídolo y para mí fue lo más ir a comer con él. Obviamente, él tenía otras intenciones, yo ya estaba chocha con comer con él, con que me haya cantado el tema", insistió la mediática, que tiene en claro que a esta altura de su carrera hay detalles que no vale la pena contar. "Yo fui un fiasco para él", aseguró.