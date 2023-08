Escándalo en Colombia: el hijo de Gustavo Petro reveló que la campaña de su padre recibió dinero ilegal

Nicolás Petro dijo ante la Fiscalía que parte de los fondos irregulares por los que está procesado fueron utilizados en la previa de las elecciones 2022. Entre los aportantes figuran narcotraficantes y controvertidos empresarios.

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que ante la Fiscalía que la campaña presidencial de su padre recibió dinero ilegal. Lo afirmó la Fiscalía en el caso por el que se encuentra procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Así lo reveló el fiscal Mario Burgos, quien dijo en una audiencia que Petro Burgos "aportó información relevante que la Fiscalía desconocía" sobre "hechos que conoce son de preocupación para el país".

"En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Burgos", manifestó el fiscal.

Estos fondos se habrían ocultado en la rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral.

Según el fiscal, en el acuerdo de colaboración, Petro "corrobora y ratifica la teoría del caso de la Fiscalía" sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos "que fueron respaldados con suficientes pruebas legalmente obtenidas".

Igualmente admitió "que sí recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra", un narcotraficante conocido como "el hombre Marlboro", como reveló a la prensa en marzo pasado su exesposa, Daysuris Vásquez, también detenida y procesada por lavado de activos y violación de datos personales, siempre según el fiscal.

Nicolás Petro también dijo a la Fiscalía haber recibido dinero de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, así como de "Óscar Camacho, empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta".

"Una parte de este dinero fue utilizado por el mismo Nicolás Petro Burgos y su esposa (de entonces) para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y poder blanquear los dineros. Otra parte de esos dineros fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022", agregó el fiscal Burgos.

El fiscal dijo también que Nicolás Petro dio información "acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales al parecer habrían superado los topes permitidos por la ley y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales".

Por otro lado, en la audiencia de este jueves se espera que las autoridades definan si Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez quedan detenidos por el resto del proceso.

El martes, la Fiscalía colombiana imputó al hijo mayor del presidente por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según los cálculos, en los dos últimos años tuvo ingresos por 220 millones de pesos (unos 54.000 dólares al cambio de hoy), pero gastó 1.600 millones de pesos (casi 399.000 dólares).

Nicolás Petro -arrestado junto a su expareja el sábado pasado- se declaró inocente, aunque prometió colaborar a cambio de una rebaja de pena.

"Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la Justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino", manifestó cuando le imputaron los cargos.

Gustavo Petro aseguró que intentar enfrentarlo con su hijo para derrumbar su Gobierno

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que continuará su mandato hasta 2026 y se quejó de que "han intentado" enfrentarlo con su hijo Nicolás Petro Burgos con el objetivo de tumbar su Gobierno.

"Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca, para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", dijo el mandatario en un acto con campesinos en Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre.

En su discurso en Sincelejo, Petro aseguró que su hijo mayor no puede haber hablado de negocios de corrupción porque no fue eso lo que él le enseñó: "No dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí hay una presente, les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido".