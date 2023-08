Su novio cometió un insólito error que le costó la relación

Una usuaria de Twitter compartió el curioso chat que tenía con su novio. Este pibe trató de tener un buen gesto, pero no salió como esperaba.

La usuaria de Twitter “VickiQuintas” compartió unas capturas de pantalla de la insólita conversación que tuvo con su novio a través de WhatsApp. En esta, el muchacho cometió un insólito error que lo llevó a terminar la relación.

En los chats de la aplicación de mensajería, se aprecia el inicio de la charla, en el que el novio le comenta a Victoria que estaba limpiando su habitación cuando encontró ropa interior que asumió era de su novia.

Él, contento con el descubrimiento, le mandó la foto y le preguntó: “¿cuándo la venís a buscar?”. La autora del viral, de manera contundente, le contestó cortante que esa prenda de ropa no era de ella.

El muchacho, incrédulo con la situación, le pidió una confirmación si realmente no era de ella, y ante la falta de respuesta de la enojada novia, decidió llamarla. Todos los intentos de llamada fueron fallidos.

“¿No podés pensar?”, preguntó la joven muchacha con un tono de claro enojo. Además, entre todos los mensajes que mandó había insultos hacia el joven, ya que claramente todo indicaba que había estado con otra mujer.

El hombre no podía creer que la prenda no era de ella, y encima en el enojo que provocó en su ahora ex pareja. Él le rogaba a la chica que por favor le conteste las llamadas así podía explicar la situación.

La autora del viral se rió fuertemente ante el pedido. “Me voy a bañar que hoy juega Quilmes” le explicó además. La respuestas del joven fue que ella no estaba entendiendo y que si era verdad que no se trataba de una prenda suya. La mujer reaccionó con una risa y declaró: “Deja ya fue, no me hables más”.

En una respuesta a la publicación, la usuaria de la plataforma confesó cómo terminó todo con el pibe. “Discutimos en la cancha mientras me tomaba una birra y cantaba canciones, y ahí le corte todo”, sentenció.

A pesar de la separación y el enojo, la joven declaró en otra respuesta a su tuit que lo que más le dolió de aquel día no fue perder a su pareja, sino que Quilmes había perdido el partido.

La publicación viral superó los cinco millones de reproducciones y logró obtener 100 mil “Me Gusta”. Los internautas de la famosa red social decidieron opinar y reaccionar a la insólita conversación.

“Ja, le mandaba foto, la demencia es total”, “me voy a bañar que hoy juega Quilmes, si reina, sí”, y “te mando otra foto dice ja, ja, ja”, fueron algunas de las respuestas destacadas.