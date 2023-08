Martín Lousteau cuestionó a Mauricio Macri por sus críticas a Vidal y Manes

"Él apoya a su primo en la Ciudad y yo no me quejo", dijo el economista.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau salió a cruzarlo a Mauricio Macri, luego de que el ex presidente cuestionara a María Eugenia Vidal y Facundo Manes por apoyar públicamente la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta.

"Me parece un exceso criticar las posturas personales de distintos dirigentes", afirmó Lousteau. Y luego se refirió a Mauricio Macri: "Él apoya a su primo en la Ciudad y no me enojo".

"Mauricio Macri apoya a su primo y yo no me voy a enojar con Mauricio Macri. Es su derecho y punto. Yo me ocupo de construir nuestro espacio. El tono de interacción está generando lesiones en la expectativa colectiva y yo lo adjudico en parte a que el PRO no conoce mucho las internas", argumentó Lousteau.