Coco Sily habló por primera vez de su reciente separación de Caramelito Carrizo: "Me duele"

El actor habló con Oscar González Oro de su difícil momento personal, luego de que Caramelito terminara la relación y volviera con su ex.

A poco más de un mes de hacer público su romance con Cecilia "Caramelito" Carrizo, Coco Sily transita con mucho dolor su reciente separación.

Oscar González Oro fue el encargado de transmitir la palabra del actor en Nosotros a la Mañana.

"Voy a leer el chat que me mandó Coco, no es una infidencia porque es mi hermano", dijo el Negro Oro.

Acto seguido leyó la charla que mantuvo con Sily: "Coco me puso 'te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'".

Con más información en su poder, el panelista Juan Etchegoyen agregó: "Ayer hablé con Coco. Su palabra textual: 'Sí me separé, estoy bien. Gracias por preocuparte. No voy a hablar del tema. Mil disculpas'".