Boca prepara la revancha ante Nacional: ¿jugarán Zeballos y Cavani?

El Xeneize volvió a entrenar con plantel completo y los delanteros pelean por meterse en el equipo.

Días después del empate sin goles ante Nacional en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, en Boca retomaron los entrenamientos con el plantel completo, ya pensando en la revancha del miércoles. De cara a ese partido en La Bombonera, Jorge Almirón mantiene un debate interno respecto de quién debe ser el delantero titular del Xeneize. Es que, si bien en la previa parecía ser que el debut de Edinson Cavani sería ese día, la situación no sería tan clara y los próximos días serán claves para terminar de definirlo.

Boca busca reforzarse con un defensor central diestro

Concretamente, el panorama de los delanteros centrales en Boca presenta a un Miguel Merentiel como el único jugador al 100 por ciento a disposición de Almirón. Cavani, por su parte, trabaja duro para ponerse a punto, pero presenta una falta de ritmo futbolístico. El flamante refuerzo del club de la Ribera no juega desde finales de mayo, cuando con Valencia enfrentó a Espanyol en un empate por 2-2. Así, si bien no está lesionado ni tiene problemas físicos, la cuestión pasa por si tiene el ritmo suficiente para el enfrentamiento que seguramente será muy duro.

¿Y Darío Benedetto? El Pipa trabaja para dejar atrás la contractura que lo marginó del viaje a Uruguay y quiere estar en óptimas condiciones para el encuentro. Para Almirón, el oriundo de Berazategui sigue siendo una opción si llega a punto desde lo físico, por lo que las próximas jornadas de entrenamientos también serán claves para determinar si deja atrás la lesión o no.

Bruno Valdez, otro que podría volver para la revancha ante Nacional

Si bien ante Nacional el defensor Nicolás Valentini fue uno de los puntos más altos de Boca, lo cierto es que el retorno del paraguayo Bruno Valdez al equipo podría hacer que el joven central le ceda su puesto en el once titular. De todas maneras, el cuerpo técnico tomó nota de las buenas actuaciones del jugador surgido en la cantera del club, a tal punto de que desde el Consejo piensan en buscar un marcador central derecho antes que un central izquierdo dado el crecimiento que ha presentado.

De ingresar Valdez, lo haría en lugar de Valentini pero como primer marcador central, por lo que Nicolás Figal se mantendría en el once, pero se correría al puesto de segundo central. En tanto, Frank Fabra y Marcelo Weigandr se mantendrían por los laterales.

La llave de Boca para imponerse ante Nacional: sumar un delantero

En la ida ante Nacional, Almirón sorprendió a propios y ajenos al presentar una formación superpoblada en el centro del campo de juego y con tan solo un jugador de ataque claro, quien fuera Miguel Merentiel. Claramente, la falta de goles y nulas chances -terminó el partido sin tiros al arco- hicieron que Almirón se replantee esa situación y piense en sacar a un volante de contención y sumar un delantero por afuera.

Allí, dos son los nombres que pelean por ese puesto: Exequiel Zeballos y Lucas Janson. El Changuito volvió de su lesión y mostró un gran nivel, algo que podría catapultarlo al equipo titular. Por otro lado, el exjugador de Vélez sumó sus primeros minutos oficiales en la ida, aunque lo hizo más como un delantero central y no en su puesto natural de extremo. Por ahora, no existe ventaja clara para ninguno de los dos, pero lo que sí parece anticiparse es que Jorman Campuzano sería el que ceda su lugar en el once.