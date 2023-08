Tomó dos litros de agua en 20 minutos y murió

La mujer había estado en una excursión y se sentía deshidratada. Ashley era mamá de dos nenas y estaba de vacaciones. ¿Qué fue lo que le sucedió?

Ashley Summers, una mujer estadounidense de 35 años, estaba de vacaciones con su esposo y sus dos hijas en Lake Freeman, Indiana, cuando murió después beber dos litros de agua en poco tiempo.

Durante una excursión, la joven se sentía deshidratada y comenzó a tener dolor de cabeza y mareos. Por esta razón, decidió beber cuatro botellas de agua de medio litro en tan solo veinte minutos, es decir lo que se recomienda consumir en un día entero.

Al regresar a su casa, Ashley siguió sintiéndose mal y se desmayó. De inmediato, su familia la trasladó de urgencia al Hospital IU Health Arnett y allí los médicos descubrieron que sufría una inflamación cerebral severa.

“Mi otra hermana me llamó y me dijo que todo era un desastre. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje y no se ve bien’”, declaró Devon Miller, el hermano de la víctima, a WRTV.

Tras el diagnóstico, Summers no recuperó el conocimiento y los especialistas confirmaron que murió por una intoxicación con agua. “Fue un shock para todos nosotros”, agregó Miller.

Los detalles del extraño caso de Ashley Summers

El toxicólogo del hospital, Blake Froberg, explicó que la intoxicación con agua es una ocurrencia rara pero que este tipo de cuadros suelen suceder durante el verano y las personas que tienen más probabilidades de sufrirla son las que están expuestas a altas temperaturas, como quienes trabajan al aire libre o hacen ejercicio con mucha frecuencia.

“Hay ciertas cosas que pueden hacer que alguien tenga más riesgo, pero lo que ocurre en general es quetienes demasiada agua y no hay suficiente sodio en el cuerpo”, sumó el médico y aconsejó “beber cosas que contengan electrolitos, sodio y algo de potasio”. Además, detalló que los síntomas más frecuentes son malestar general, calambres musculares, náuseas y dolores de cabeza.

Ashley era donante de órganos y pudo donar su corazón, hígado, pulmones, riñones y parte de su tejido óseo. Gracias a esto ayudó a salvar la vida de cinco personas.

Cuáles son los síntomas de deshidratación

En lugares con altas temperaturas, es probable que puedan desatarse casos de deshidratación. Esto ocurre cuando usás o perdés más líquido del que ingerís y tu cuerpo no tiene la suficiente agua para llevar a cabo sus funciones normales. Si no se reponen, te deshidratás. Según Mayo Clinic, estos son los síntomas a tener en cuenta:

Lactantes o niños pequeños:

Boca y lengua secas

Llanto sin lágrimas

No mojar los pañales durante tres horas

Ojos y mejillas hundidos

Zona blanda en la parte superior de la cabeza (fontanela) hundida

Irritabilidad

Adultos:

Sed excesiva

Micción menos frecuente

Orina de color oscuro

Fatiga

Mareos

Confusión

Si los síntomas persisten y, además, se tiene diarrea durante 24 horas o más, se sufre de desorientación o malestar general, se retiene poco líquido y se encuentra sangre en las heces, se recomienda consultar con un médico de manera urgente.