La situación en Níger no mejora y anticipan “una guerra mundial en África"

El bloque de África Occidental no descartó el "uso de la fuerza" contra la junta militar nigerina si en una semana no devuelve el poder al depuesto presidente Mohammed Bazoum.

Las demandas realizadas la semana pasada a la junta militar de Níger por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) tras el golpe de Estado, podrían desencadenar en un conflicto más amplio, dijo este jueves el escritor y presidente del Instituto Africano para la Libertad, Franklin Nyamsi, en declaraciones a RT.

"Los principios principales de la CEDEAO hablan sobre la hermandad, solidaridad y relaciones pacíficas entre los países miembros, por lo que la organización está actuando fuera de su mandato y sus decisiones son ilegítimas y muy peligrosas para la región", opinó Nyamsi. El bloque de África Occidental no descartó el "uso de la fuerza"contra la junta militar nigerina si en una semana no devuelve el poder al depuesto presidente Mohammed Bazoum y también impuso sanciones financieras al país.

Nyamsi asegura que la CEDEAO"trabaja para intereses extranjeros, imperialistas y neocolonialistas", ya que está dirigido por "dictadores responsables de muchos golpes de Estado en la región", quienes permanentemente "aceptan las decisiones de los poderes políticos europeos y estadounidenses, así como las resoluciones de la OTAN", por lo que "no representa al pueblo africano".

Según el escritor, los países miembros de la CEDEAO "sufren de una falta de sabiduría", ya que sus decisiones han llevado la situación a las "puertas de una guerra mundial en África", pues en caso de emprender acciones militares contra Niamey, podría provocar un enfrentamiento mucho más grande con sus aliados.

Una intervención militar sería una declaración de guerra no solo contra Níger, sino también contra Mali, Burkina Faso y, potencialmente,Guinea. "Estos tres países han dicho claramente que están en contra de que se repita lo que pasó con Libia en 2011", recordó Nyamsi. "No hay confianza en la coalición de la OTAN sobre una seria lucha contra el terrorismo, después de haber destruido Libia y matar a [Muammar] Gaddafi", agregó.

Intensificación del conflicto a escala mundial

El escritor argumenta que, en caso de que la situación se agudice, las dos facciones de la CEDEAO —una a favor de la OTAN y otra panafricana— no solo lucharían entre sí, sino que buscarían apoyo de sus aliados de otras regiones, lo que "podría provocar un enfrentamiento entre las potencias de la OTAN con Rusia y China".

De acuerdo con el presidente delInstituto Africano para la Libertad, el continente se encuentra en una situación tan inestable por la presencia de las bases estadounidenses en Níger y por "el hecho de que muchas de las armas occidentales enviadas a Ucrania [...] hayan acabado en África Occidental".

"Es increíble que la CEDEAO se implique en un nuevo ataque creado por la OTAN en contra de los intereses africanos, solo porque la oligarquía capitalista a la cabeza de la OTAN tiene muchas intenciones de mantener su mano sobre los maravillosos recursos naturales de África", denunció el experto.

"Estamos en una situación peligrosa para todo el mundo, si no utilizamos la negociación, si no buscamos un consenso, si no respetamos el derecho internacional para los países poderosos y los menos poderosos, vamos al colapso de toda la humanidad", aseveró.