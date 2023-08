Cande Tinelli volvió a la música y cruzó a los haters: "No hay que buscar agradarle a nadie"

La artista Cande Tinelli regresó a la escena con nueva música después de varios años de ausencia en la industria. Con genuinidad y franqueza, la influencer habló de cómo es retomar su camino artístico en el cual ya había dado pasos con singles como Haters o 5 A.M y que ahora retoma con Quiero verte junto a Coti.

En una entrevista exclusiva con C5N Música, Cande se sincera y admite que es un tema en la que ella y Coti no son solo los compositores si no también los protagonistas: "Sí, las cosas tienen que ser de verdad, tiene que ser creíbles, si no, la gente no se identifica, como pareja tenemos muchos momentos de intimidad en casa, del piano, de que él toca un instrumento, cantamos, nos tomamos un vino, tenemos por suerte eso que es como bastante constante y siempre se dan ideas".

Además, la artista habló sobre la intensa experiencia de grabar el video de su último sencillo con su pareja lo que les permitió compartir su historia en otro plano artístico.

Sobre el proceso compositivo, Lelé reveló que es exigente consigo misma, pero Coti la ayudó a encontrar el equilibrio. Tras las varias horas de composición y grabación, crearon un tema que aborda las complejidades de las relaciones modernas y el amor líquido y la fragilidad de los vínculos humanos. "Yo soy exigente en el estudio, pero él es mucho más", definió Cande con la tranquilidad de quien ha encontrado un cómplice en su transformación creativa.

Para Cande Tinelli, la música tiene el poder catalizador de convertir emociones tristes en algo fructífero, expresando sentimientos que ayudan a desdramatizar diferentes situaciones. En Quiero verte hablan de corazones rotos, pero el ritmo invita a bailar y a conectar con la historia a través del disfrute.

A pesar de tener planes de lanzar más canciones en el futuro, Cande Tinelli se enfoca en disfrutar de este resurgimiento artístico y regalarle a su público momentos de placer priorizando la autenticidad en su música: "En la vida hay que tener un poco de goce, más cuando alguien hace algo para regalarle a la gente y para que el otro disfrute o tenga un momento de placer".

Sobre su conexión con el público, Cande se mostró agradecida con el apoyo y la espera durante su ausencia musical: “Espero dar lo mejor para mí desde el lado más humilde de compartir algo en la que no me considero la mejor haciéndolo ni una grosa, pero lo hago desde el corazón y me encanta que la gente se cope".

Además, la cantante considera que tiene una responsabilidad en las redes sociales y transmite mensajes de empoderamiento, aceptación y franqueza.

"Siento la necesidad de poder transmitir algo que nos pasa a todos y también dar ese mensaje para que la gente lo lea y pueda ponerlo en práctica en su vida. No hay que buscar agradarle a nadie. Al que le guste bien y al que no, no. No es que yo me atajo y me pone mal lo que dicen de mi porque ya me pasó otras veces. Y sí me hubiese afectado, no hubiese vuelto a la música, hay gente que deja de hacer muchas cosas por el miedo al qué dirán", reflexionó.

En cuanto a soñar con colaboraciones, Lelé admitió que le encantaría trabajar con artistas como Nicki Nicole o Nathy Peluso, y que retomar su camino en la música la tiene entusiasmada pero que va paso a paso con sus proyectos.

Cande Tinelli ha vuelto al panorama musical con una propuesta con la que se identifica y emociona, con la promesa de nuevas canciones en su futuro, este envión artístico en su carrera llegó para quedarse.