Puericultoras santiagueñas visitaron el hospital Regional en la semana mundial de la lactancia materna

Se trata de la segunda acción como parte de la lucha por el proyecto de ley nacional de puericultoras, por la que se realizaron movilizaciones en todo el país.

En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto a nivel mundial, diversas actividades de concientización y promoción de la alimentación de la primera infancia han tenido lugar en todo el país. Santiago del Estero no ha sido la excepción en esta importante causa.

Dos destacadas puericultoras, Cecilia Cáceres y Adriana Toledo, figuras clave en la lucha por el proyecto de Ley Nacional de Puericultoras, han dado un paso significativo en su compromiso. En una valiente iniciativa, llevaron a cabo la segunda movida para promover esta ley a nivel nacional.

"El proyecto de ley está, pero sin ruido no hay acción", afirmaron, subrayando la importancia de visibilizar esta causa. La lucha se ha traducido en diversas actividades en todo el país, promoviendo la participación de especialistas en lactancia en espacios públicos.

En Santiago del Estero, su primera movida tuvo lugar el 19 de mayo. Convocaron a la comunidad en la plaza, recolectaron firmas y resaltaron el vital papel de las puericultoras en los ámbitos de salud materna e infantil.

En esta ocasión, decidieron llevar su labor a los espacios públicos y se dirigieron al servicio de maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo en la ciudad capital. Allí, tuvieron la oportunidad de brindar asesoramiento a una madre con su bebé en neonatología. "Fue un gran avance para la provincia", expresaron con entusiasmo. Este paso representa un avance importante en la concientización, promoción de la salud y regulación de la profesión de especialistas en lactancia y crianza.

La Difícil Tarea de Llegar

Cecilia Cáceres y Adriana Toledo han estado enfrentando desafíos significativos en su camino hacia el reconocimiento de las puericultoras y la promulgación de la ley que respalde su labor. "Al principio me sentía desanimada al pensar que no nos iban a acompañar. Me gustaba ver cómo muchas madres nos conocen, pero para el sistema de salud parece que somos invisibles. ¡Aquí estamos! La información sobre lactancia es abundante socialmente, pero a la hora de dar a luz es cuando se necesita ayuda. ¿Quién me dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde está la puericultora? ¿Pagaré? ¿Debería seguir las indicaciones del médico?" compartió Adriana.

Hablando de sus sentimientos, Adriana agrega: "Sentía el apoyo de todas las puericultoras del país, haciendo visible a Santiago del Estero. Sentir ese nivel de acompañamiento a nivel nacional y contar con Ceci a mi lado me hizo darme cuenta de que no estoy sola. Es realmente gratificante haber encontrado a Ceci en este camino".

La emoción de ver el interés de nuevos profesionales y estudiantes ha sido un componente inspirador en su travesía. "Fue muy emocionante. Escucharon estudiantes de obstetricia. Es genial que las nuevas generaciones muestren interés en darnos reconocimiento, un lugar y la posibilidad de trabajar de manera integrada. Además, ver la expresión de agradecimiento en el rostro de la madre, a pesar de su situación al tener a su bebé en neonatología, fue conmovedor", sostuvo Adriana, quien además resaltó que se sintieron bien recibidas por Stella, Lucía y Galia del área de maternidad.

Por vocación

La realidad de muchas puericultoras en todo el país refleja un patrón similar: "Lo que ocurre con muchas pueris en el país es que la profesión no es su principal fuente de sustento. Lo hacemos por vocación, porque actualmente mi otro trabajo me proporciona los medios para vivir. Esto es algo que ocurre en general hasta que se presente la oportunidad de trabajar en lo que nos hemos preparado, y esas acciones como las que estamos viviendo nos brindan la fuerza para continuar con la lucha. Estamos logrando avances, cada pequeño paso suma y para mí, este es un paso gigantesco que contribuye significativamente", enfatiza Adriana.

"Me siento feliz, es una alegría enorme que en el hospital público de nuestra provincia comiencen a abrir la puerta a puericultoras. Aún es una profesión muy nueva, pero tan necesaria. Acompañamos a una mamá que tenía a su bebé en neonatología, pero nos dijo que le explicamos cosas que no sabía, que nadie le había explicado, practicó cómo sostener y acomodar al bebé con un muñeco. Y a pesar de que nos contó que a su primer hijo no pudo amamantar, ahora tiene esperanzas de que a su segundo bebé sí", relató Cecilia a Diario Panorama.

Además, Cecilia agregó: "Sabemos que es un camino largo. No sólo la lucha por el reconocimiento de nuestra profesión, sino también el entablar relación con colegas, que los profesionales de la salud conozcan, valoren y apoyen también el labor de las puericultoras, poder trabajar de manera interdisciplinaria. En muchas clínicas privadas y algunos hospitales públicos de otras provincias de nuestro país ya hay puericultoras que forman parte del servicio, incluso desde hace más de 20 años, y en estadísticas mejoraron los índices de bebés amamantados al incorporar a las puericultoras. Pero en Santiago aún no, si bien por suerte hay profesionales que acompañan y apoyan la lactancia, de hecho hermosas actividades prepararon para esta semana, no hay puericultoras, que venimos de otra formación, con un enfoque distinto, que considero que complementa para que las madres y bebés tengan un acompañamiento más completo".

Esta labor ejemplar de las puericultoras no solo destaca la importancia de la lactancia materna, sino también la necesidad de contar con expertos en lactancia para brindar un apoyo integral a las madres en su proceso de crianza.

Finalmente, las puericultoras resaltaron un apartado del texto que fue leido frente al Congreso el pasado mes de mayo en la manifestación por la Ley: “Todas las que ejercemos esta profesión debemos tener reconocidos nuestros derechos laborales, porque ser puericultoras no es solo una pasión ni una labor romantizada. La puericultura forma parte de sus sistema de salud, urge su regulación y reconocimiento, para que toda persona que lo necesite pueda acceder a este acompañamiento”

