Caramelito Carrizo confirmó que volvió con su ex tras separarse del Coco Sily

"Teníamos cosas que sanar". La actriz estuvo en “Socios del espectáculo” y dio detalles que con el padre de sus hijos habían reanudado su vínculo.

Caramelito Carrizo se separó de Coco Sily a mas de un mes de haber oficializado el romance. La charla que mantuvo con Rodrigo Lussich dejaría en evidencia que fue ella quien decidió ponerle punto final a la historia. “No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida el tiempo que lo tuve fue importante para mí. Nos encontramos en una circunstancia mía muy particular y un tanto difícil”, sostuvo.

Ahora, en diálogo con Tomás Díaz Cueto, cronista de Socios del espectáculo (eltrece), la exanimadora infantil profundizó sobre los motivos que la llevaron a distanciarse del comediante. “Estoy bien, triste obviamente con todo lo que implican las decisiones de la vida, de las relaciones, de los vínculos, cuando hay una persona tan valiosa como es Coco, tan querida. ”, comenzó.

“Si bien fue una relación corta, para mí fue muy importante haberlo conocido, haberlo tenido en mi vida. Compartir esos momentos que para mí, además de lindos, eran en circunstancias difíciles personales mías”, añadió.

Respecto a cómo era el vínculo que tenía con el comediante, Carrizo indicó: “Siempre todo lo hemos conversado. Nuestra relación empezó desde la franqueza total, desde las charlas hermosas como se daban y siempre con toda la verdad de lo que nos pasaba a los dos, entonces intentamos construir juntos algo muy lindo, que de hecho lo fue”.

Autocrítica, sumo: “Evidentemente yo no estaba en una circunstancia, tal vez, para eso”. Y aclaró: “Finalmente yo tomé la decisión de cortar nuestra relación porque sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él como hasta el momento por la circunstancia de mi vida que venía viviendo desde diciembre, que me separé”.