“Nunca me olvidé de la empatía”: Lali recordó su dura infancia antes de ser una estrella mundial

La diva del pop abrió su corazón y contó detalles desconocidos de cuando vivía con su familia en Parque Patricios como: "A veces no teníamos para comer".

Lali Espósito atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, que la tiene en medio de una gira mundial para promocionar su quinto álbum de estudio que lleva su mismo nombre. Sin embargo, pesar de ser hoy una estrella mundial, las cosas no siempre le resultaron fáciles y debió atravesar una dura infancia sobre la que llegó a reconocer que “muchas veces no teníamos para comer”.

La actriz, cantante y compositora nació el 10 de octubre de 1991 en el barrio porteño de Parque Patricios y más tarde se mudó a Banfield, en el sur del Conurbano bonaerense. Su familia debía alquilar y Mariana Espósito aún recuerda el esfuerzo de sus padres para poder mantenerla a ella y a sus hermanos, Patricio y Ana Laura.

En una entrevista con “La Garganta Poderosa”, Lali Espósito se sinceró: “Por la infancia que tuve, nunca me olvidé de la empatía. Esto no lo digo de manual, sino porque realmente nunca me voy a olvidar que alguna vez no tuve para comer”.

“Yo crecí en una casita alquilada de Parque Patricios y tengo el recuerdo vivo de mis viejos preocupados. Hacían malabares constantemente para pagar el alquiler y así al menos teníamos el techo asegurado”, agregó la artista.

De su primer hogar también tiene presente la cercanía que tenía con sus vecinos. Eran casas con paredes bajas, por lo que podía verlos hasta cuando colgaban la ropa.

La dura infancia de Lali Espósito: un lugar al que siempre vuelve



Al igual que muchos artistas, Lali tampoco olvida sus raíces y es algo que siempre tiene presente en sus canciones. Para el single de “Laligera”, de su cuarto álbum de estudio que se estrenó en 2019, utilizó varias locaciones de Parque Patricios en el video.

Como explicó la cantante de 31 años, la idea era representar sus orígenes en sus canciones y mostrar un barrio que no aparece a menudo en la televisión y mucho menos en otros videoclips. No solo ahí nació, sino que también cursó la primaria y secundaria en el colegio San Vicente de Paul.

Allí fue el lugar donde todo comenzó antes de conseguir sus primeros logros en la televisión, en series como “Rincón de Luz” y “Floricienta”, o el éxito absoluto de “Casi Ángeles”.

Su pasión por la música y la actuación llevó a que los vecinos la apodasen “la Raffaella Carrá”, esos mismos con los que se reencontró 20 años más tarde al volver para filmar una de sus canciones más reconocidas.

Así como lo hizo con el barrio del sur de la Capital Federal, Lali también eligió un lugar emblemático de Banfield, donde atravesó su adolescencia, para otro de sus videos. “N5″, canción de su último disco, se filmó en la Sociedad Italiana Unión y Estrella, un emblemático edificio reconocido por todos los vecinos del municipio de Lomas de Zamora.

La dura infancia de Lali Espósito: un contraste con su presente

Era difícil imaginar en sus inicios como actriz en las novelas de Cris Morena, o cuando practicaba patinaje en el club de su barrio, que años más tarde daría shows en Europa y Estados Unidos.

La autora de “¿Quiénes son?”, que cuenta con la participación de Moria Casán en el videoclip, inició su carrera como cantante solista en 2013 y ya lleva publicados cinco álbumes de estudio. Además, “Lali Tour” es su sexta gira musical, que tiene recitales programados en Francia, Suiza, España, Italia, Israel y México.